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Taurus Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: रचनात्मक कामों में मिलेगा संतोष, रुका धन मिलने के संकेत

Horoscope Today 17 August 2026, Vrishabh Rashifal: आज वृषभ राशि वालों की रचनात्मकता बढ़ेगी और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में छोटी गलतियों से बचें और भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बीच धैर्य बनाए रखें.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: रचनात्मक कामों में मिलेगा संतोष, रुका धन मिलने के संकेत
वृषभ आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 17 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. दिन के पहले हिस्से में आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम रहेंगे. किसी नए विचार या योजना पर काम करने का मन बनेगा, जिससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी. हालांकि, किसी करीबी व्यक्ति की प्रतिक्रिया आपके मन को थोड़ा विचलित कर सकती है. शाम के बाद चंद्रमा का प्रभाव आपके दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है. अचानक कुछ अतिरिक्त काम सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में धैर्य रखना जरूरी होगा. 

कार्यक्षेत्र में छोटी गलतियों को लेकर वरिष्ठों की नजर आप पर रह सकती है, इसलिए हर काम को ध्यानपूर्वक करें. भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. आप किसी बात को दिल पर ज्यादा ले सकते हैं, जिससे मन में बेचैनी बढ़ सकती है. इस स्थिति में खुद को व्यस्त रखना और सकारात्मक गतिविधियों में लगना बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य की बात करें तो गले या सर्दी से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक रहेगा. कुछ पुराने संबंधों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, बशर्ते आप पहल करें.

उपाय: सुबह सफेद फूल भगवान को अर्पित करें और मनोकामना व्यक्त करें. किसी जरूरतमंद महिला को मिठाई या शक्कर दान करें.

शुभ रंग: क्रीम सफेद

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