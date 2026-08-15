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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: आज आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 15 August 2026, Vrishabh Rashifal: अत्यधिक परफेक्शन की चाह आपको थका सकती है, इसलिए हर काम में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: आज आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: वृषभ राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Taurus Horoscope Today 15 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आंतरिक संतुलन और बाहरी परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाने का रहेगा. सुबह तक चंद्रमा का प्रभाव घर-परिवार और निजी भावनाओं को अधिक सक्रिय करेगा. मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, जिससे छोटी बात भी गहरी लग सकती है. किसी पारिवारिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचार करना आवश्यक है, अन्यथा अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है. 

दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे बदलती नजर आएंगी और आपका ध्यान कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेदारियों की ओर अधिक केंद्रित होगा. इस समय आपकी विश्लेषण क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे आप जटिल कार्यों को भी आसानी से संभाल पाएंगे. हालांकि, अत्यधिक परफेक्शन की चाह आपको थका सकती है, इसलिए हर काम में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. धन से जुड़े मामलों में सतर्कता रखने की आवश्यकता है. कोई पुराना भुगतान अटक सकता है या किसी योजना में देरी हो सकती है. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना लाभदायक रहेगा. साथ ही, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है. 

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट से जुड़ी समस्याएं या अनियमित खानपान के कारण असहजता हो सकती है. बाहर का भोजन टालना और हल्का आहार लेना बेहतर रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्राणायाम सहायक सिद्ध हो सकता है. 

उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें. किसी वृद्ध व्यक्ति को फल भेंट करें.

शुभ रंग: सफेद

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