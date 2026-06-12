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Taurus Horoscope 12 June 2026: व्यय भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आंतरिक चिंतन, टालें जल्दबाजी

Vrishabha Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का व्यय भाव में गोचर आंतरिक चिंतन और योजनाबद्ध तैयारी की ओर प्रेरित करेगा. विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन कार्यों से लाभ होगा.

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Taurus Horoscope 12 June 2026: व्यय भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आंतरिक चिंतन, टालें जल्दबाजी
वृषभ आज का राशिफल 12 जून 2026: गोपनीय विषयों को लेकर कार्यस्थल पर बरतें सावधानी पर्याप्त विश्राम है जरूरी

Taurus horoscope 12 June 2026 vrishabha rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति आपको बाहरी गतिविधियों से अधिक आंतरिक चिंतन और योजनाबद्ध तैयारी की ओर प्रेरित कर सकती है. आज जल्द परिणाम पाने की बजाय धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना अधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार

करियर के क्षेत्र में पर्दे के पीछे किया गया कार्य अधिक प्रभावी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर गोपनीय विषयों को लेकर सावधानी बरतना आवश्यक होगा. व्यापारियों को नई रणनीति तैयार करने तथा बाजार की परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर ध्यान देना चाहिए. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं. विदेशी संपर्कों, ऑनलाइन कार्यों या दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए संवाद को महत्व देना होगा. बुजुर्गों का अनुभव आज विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में भरोसा और सम्मान बनाए रखने पर ध्यान दें. विद्यार्थियों को एकांत में अध्ययन करने से अधिक लाभ मिल सकता है. शोध और विश्लेषणात्मक कार्यों में विशेष प्रगति संभव है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त विश्राम लेना महत्वपूर्ण होगा. नींद की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करें. योग, ध्यान और शांत वातावरण में समय बिताना मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा.

उपाय: सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और कुछ समय नंगे पैर हरी घास पर चलें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या दूध का दान करें.

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद.

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