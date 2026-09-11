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Taurus Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: घर से जुड़े मामलों की ओर रहेगा ध्यान, भावनात्मक निर्णय से बचना जरुरी

Taurus Horoscope Today 11 September 2026, Vrishabh Rashifal: दिन की शुरुआत निजी जीवन, घर और मानसिक संतुलन से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने में लग सकती है. परिवार में किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर संभव है. अपनी बात सही साबित करने की कोशिश में बातचीत को तनावपूर्ण न बनाएं. निवेश में आकर्षक अवसर दिखाई दे तो भी तत्काल निर्णय न लें.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: घर से जुड़े मामलों की ओर रहेगा ध्यान, भावनात्मक निर्णय से बचना जरुरी
Taurus Aaj Ka Rashifal 11 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
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Taurus Horoscope Today 11 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे और इसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे. दिन की शुरुआत निजी जीवन, घर और मानसिक संतुलन से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने में लग सकती है. किसी घरेलू निर्णय को लेकर जो असमंजस बना हुआ था, उसमें धीरे-धीरे स्पष्टता आएगी. घर के वातावरण को शांत और व्यवस्थित रखने से आपकी सोच भी अधिक सहज रहेगी. मकान, भूमि या वाहन से संबंधित कोई काम चल रहा है तो आज भावनात्मक निर्णय से बचें. किसी संपत्ति की कीमत सुनकर तुरंत सहमत होने के बजाय बाजार मूल्य और कागजात दोनों की जांच करें. घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च करते समय जरूरत और सुविधा के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी होगा. अचानक कोई घरेलू खर्च सामने आ सकता है, इसलिए पूरा बजट एक ही जगह खर्च न करें.

परिवार में किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर संभव है. अपनी बात सही साबित करने की कोशिश में बातचीत को तनावपूर्ण न बनाएं. विशेष रूप से किसी पुराने विषय को दोबारा उठाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. आज शांति बनाए रखने का अर्थ हर बात से सहमत होना नहीं, बल्कि उचित समय पर प्रतिक्रिया देना है.

कामकाज में मन पूरी तरह एकाग्र न हो तो स्वयं पर अनावश्यक दबाव न डालें. घर से जुड़े विचार बार-बार ध्यान खींच सकते हैं. महत्वपूर्ण पेशेवर कार्यों को पहले पूरा करें और उसके बाद निजी मामलों के लिए समय निकालें. व्यापारियों को कार्यालय या दुकान की सुविधाओं पर खर्च करने से पहले आय-व्यय का संतुलन देखना चाहिए. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा पंचम भाव में पहुंचेंगे. इसके साथ रचनात्मक सोच और किसी पसंदीदा कार्य में रुचि बढ़ेगी. किसी नई योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए यह समय उपयोगी है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में विषय समझने की क्षमता अच्छी मिल सकती है, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखनी होगी.

निवेश में आकर्षक अवसर दिखाई दे तो भी तत्काल निर्णय न लें. विशेष रूप से ऐसे सौदों से बचें जिनमें लाभ का दावा बहुत बड़ा हो लेकिन जोखिम स्पष्ट न हो. मनोरंजन या शौक पर भी सीमा से अधिक खर्च करने से बजट बिगड़ सकता है. शाम के बाद मन हल्का करने के लिए संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक गतिविधि का सहारा लिया जा सकता है. स्वास्थ्य में भोजन की अनियमितता से भारीपन महसूस हो सकता है. रात में देर से खाना आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है.


उपाय: मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ दुं दुर्गायै नमः का 108 बार जाप करें. किसी छोटी कन्या को फल या दूध से बनी मिठाई भेंट करें.
शुभ रंग: क्रीम और गुलाबी.
 

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