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Taurus Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: घर-परिवार में शांति रखें, संपत्ति मामलों में सावधानी जरूरी

Horoscope Today 10 September 2026, Vrishabh Rashifal: आज घर, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े मामले प्रमुख रहेंगे. घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, जबकि कामकाज में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: घर-परिवार में शांति रखें, संपत्ति मामलों में सावधानी जरूरी
वृषभ आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 10 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे. यह स्थिति घर, मानसिक शांति, संपत्ति, वाहन और निजी सुख-सुविधाओं से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगी. आज बाहरी उपलब्धियों से अधिक यह महसूस करना महत्वपूर्ण रहेगा कि आपका निजी वातावरण आपको कितना सुकून दे रहा है. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, बदलाव या पुनर्व्यवस्था का विचार बन सकता है. लंबे समय से टल रहे घरेलू काम को पूरा करने के लिए दिन उपयुक्त है. 

संपत्ति से जुड़े मामले में भावनाओं से अधिक कागजी तथ्यों पर भरोसा करें. यदि मकान, जमीन या किराये से संबंधित बातचीत चल रही है तो दस्तावेजों की जांच किए बिना कोई अग्रिम राशि न दें. वाहन खरीदने का विचार हो तो केवल पसंद देखकर फैसला न करें; रखरखाव और भविष्य के खर्च को भी गणना में शामिल करें. घर के वातावरण में आपकी मनःस्थिति का प्रभाव साफ दिखाई देगा. यदि आप किसी बात से परेशान हैं तो चुप रहकर नाराजगी जताने के बजाय उचित समय पर अपनी बात रखें. परिवार के किसी सदस्य की कार्यशैली आपको पसंद न आए तो हर छोटी बात पर टिप्पणी करने से बचें. आज शांति बनाए रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. 

कामकाज में एकाग्रता बाहर की गतिविधियों की बजाय अपने आधार को मजबूत करने में रहेगी. जो लोग घर से काम करते हैं, वे कार्यस्थल को व्यवस्थित करके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं. 

व्यापारियों को कार्यालय, दुकान या कार्यस्थल से जुड़े खर्च पर नजर रखनी चाहिए. अनावश्यक सजावट या सुविधा के नाम पर बजट से बाहर जाने की संभावना है. नौकरी में किसी वरिष्ठ की अपेक्षा आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकती है. उसे तुरंत दबाव मानने के बजाय यह देखें कि इससे आपकी भूमिका कितनी मजबूत हो सकती है. हालांकि अपनी क्षमता से अधिक काम स्वीकार करना भी उचित नहीं. समयसीमा स्पष्ट करके ही जिम्मेदारी लें. 

आर्थिक रूप से दिन स्थिर रह सकता है, लेकिन घरेलू जरूरतों के कारण खर्च बढ़ने की संभावना है. किसी रिश्तेदार या परिचित की आर्थिक समस्या सुनकर तुरंत अपने ऊपर जिम्मेदारी न लें. सहायता करनी हो तो अपनी सीमा पहले तय करें. मन को शांत रखने के लिए शाम का समय घर में बिताना अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य में छाती, पेट या जल तत्व से जुड़ी संवेदनशीलता महसूस हो तो खानपान हल्का रखें. बहुत देर तक बैठे रहने के बजाय थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और ॐ सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: क्रीम और हल्का गुलाबी.
 

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