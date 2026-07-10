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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: नई शुरुआत का संकेत, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 10 July 2026, Vrishabh Rashifal: शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके कार्यों को गति मिलने की संभावना है.

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: नई शुरुआत का संकेत, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: वृषभ राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Taurus Horoscope Today 9 July 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज का दिन वृषभ राशि के लिए परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत लेकर आएगा. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, इसलिए दिन का पहला भाग आत्ममंथन, योजनाओं की समीक्षा और अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और विवेक से काम लेना लाभदायक होगा. 

कार्यस्थल पर शांत रहकर किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे. यदि किसी योजना को लेकर असमंजस बना हुआ है तो दिन के पहले भाग में केवल तैयारी पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके कार्यों को गति मिलने की संभावना है. 

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. व्यापार करने वाले जातकों के लिए ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. यदि किसी नई योजना की शुरुआत करनी है तो शाम के बाद का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. किसी पुराने लेन-देन का समाधान मिल सकता है या रुका हुआ भुगतान प्राप्त होने की संभावना बन सकती है. आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार करेंगे और भविष्य की बचत योजनाओं पर भी ध्यान देंगे. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

पारिवारिक वातावरण में अपनापन और सहयोग बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और साथी के साथ भावनात्मक निकटता महसूस होगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग कई महत्वपूर्ण निर्णयों को आसान बना सकता है. अविवाहित लोगों को किसी नए परिचय से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

उपायः मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित कर श्रीसूक्त का पाठ करें. शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.
शुभ रंग: सफेद.
 

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