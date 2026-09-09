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Taurus Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: सोच-समझकर लें फैसले, जल्दबाजी से बिगड़ सकता है काम

Taurus Horoscope Today 09 September 2026, Vrishabh Rashifal: किसी ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है जिसे आप पिछले कुछ समय से टाल रहे थे. कामकाज में दिन का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत शांत गति पसंद करेगा. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनाए रखने के लिए अनावश्यक घरेलू खरीदारी को कुछ दिनों के लिए टालना बेहतर रहेगा.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: सोच-समझकर लें फैसले, जल्दबाजी से बिगड़ सकता है काम
Taurus Aaj Ka Rashifal 09 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
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Taurus Horoscope Today 09 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज आपके लिए दो अलग तरह की मानसिक परिस्थितियां लेकर आएगा. दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे, इसलिए प्रयास, संवाद, छोटे कामों को पूरा करने की क्षमता और अपने निर्णय स्वयं लेने की इच्छा प्रमुख रहेगी. किसी ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है जिसे आप पिछले कुछ समय से टाल रहे थे. बातचीत के माध्यम से अटका हुआ मामला सुलझ सकता है, लेकिन अपनी बात साबित करने की कोशिश में शब्दों की कठोरता से बचना जरूरी होगा.

भाई-बहन या करीबी परिचित से किसी व्यावहारिक विषय पर चर्चा हो सकती है. यहां आपकी भूमिका सलाह देने की रहेगी, लेकिन सामने वाला आपकी सलाह स्वीकार करे, यह जरूरी नहीं. किसी छोटी यात्रा, बाजार के काम या दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण दिनचर्या में बदलाव संभव है. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें. विशेष रूप से दोपहर से पहले एक साथ कई काम करने की कोशिश मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे. इसके साथ आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों से हटकर घर, निजी सुख और मन की स्थिरता की ओर मुड़ सकता है. मकान, भूमि, सजावट या घरेलू सुविधा से संबंधित कोई योजना सामने आ सकती है. यदि संपत्ति खरीदने-बेचने या मरम्मत का विषय चल रहा है तो केवल भावनात्मक पसंद के आधार पर फैसला न लें; खर्च और भविष्य की उपयोगिता दोनों का हिसाब रखना आवश्यक है.

कामकाज में दिन का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत शांत गति पसंद करेगा. यदि कार्यालय में लगातार दबाव रहा है तो छोटी-सी बात भी आपको अपेक्षा से अधिक परेशान कर सकती है. कार्यस्थल की नाराजगी घर तक लाने से बचें. व्यापार में ग्राहक या सहयोगी की बात को व्यक्तिगत आलोचना समझ लेना गलतफहमी पैदा कर सकता है.

आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनाए रखने के लिए अनावश्यक घरेलू खरीदारी को कुछ दिनों के लिए टालना बेहतर रहेगा. परिवार में आपका ध्यान किसी सदस्य की जरूरत पर जा सकता है. यहां सहायता करना अच्छा रहेगा, लेकिन हर समस्या अपने ऊपर लेने से मानसिक बोझ बढ़ेगा. भावनाओं को दबाकर रखने की बजाय उचित समय पर स्पष्ट बातचीत करें. दिन के अंत में एकांत, संगीत, पढ़ना या शांत वातावरण आपके मन को हल्का कर सकता है. स्वास्थ्य में पेट की संवेदनशीलता, भारीपन या अनियमित भोजन से परेशानी हो सकती है. 


उपाय: सुबह 11 बार ॐ सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
शुभ रंग: सफेद और हल्का हरा.


 

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