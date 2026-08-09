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Taurus Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज के दिन धन संबंधी मामलों में सुधार के योग, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 09 August 2026, Vrishabh Rashifal: चंद्रमा का मिथुन में होना वृषभ राशि के जातकों के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना बना सकता हैं पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

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Taurus Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज के दिन धन संबंधी मामलों में सुधार के योग, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Vrishabh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 09 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए व्यावहारिक सोच और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का मिथुन में होना आपको आर्थिक और भौतिक पक्षों पर अधिक केंद्रित कर सकता है. 

आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने की जरूरत महसूस होगी.आप अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन किसी के सुझाव पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा.

आज अपनी समझ और अनुभव को प्राथमिकता दें.कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, परंतु अचानक आए बदलाव आपको असहज कर सकते हैं.ऐसे में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.आज बोलचाल में संयम रखना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.कोई छोटीसी बात भी बड़ा रूप ले सकती है, यदि उसे समय रहते शांत न किया जाए. निजी जीवन में किसी पुराने विषय को लेकर चर्चा हो सकती है, जिससे मन थोड़ा विचलित हो सकता है. 

धन संबंधी मामलों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन यह समय जोखिम लेने का नहीं है. जो पहले से चल रहा है, उसी पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु गले और गर्दन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. ठंडी चीजों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. 

जल्दबाजी में लिए गए फैसले आर्थिक और मानसिक दोनों स्तरों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं.

उपाय: सफेद मिठाई का दान करें. सुबह उठकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें और घर में दीपक जलाएं.गाय को हरी घास खिलाएं.

शुभ रंग: क्रीम या सफेद. 

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