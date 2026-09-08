Taurus Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल, संपर्क से बनेंगे रास्ते

Taurus Horoscope Today 08 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित रहेंगे. यह स्थिति साहस, प्रयास, संचार, छोटे भाई-बहन, कौशल और स्वयं पहल करके काम करने की प्रवृत्ति को सक्रिय करती है. इसलिए आज परिस्थितियों के इंतजार में बैठने के बजाय अपनी ओर से कदम उठाना ज्यादा फलदायी हो सकता है. कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर 8 सितंबर को पूरे दिन बना रहने की पुष्टि उपलब्ध पंचांग विवरणों में है.

सुबह किसी ऐसे काम की शुरुआत हो सकती है जिसे पूरा करने के लिए लंबे समय से सही अवसर नहीं मिल रहा था. आपकी बात रखने का तरीका प्रभावशाली रहेगा और किसी जरूरी व्यक्ति से संपर्क करके रास्ता बनाया जा सकता है. हालांकि अत्यधिक आत्मविश्वास में किसी को चुनौती देना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है. लेखन, मीडिया, बिक्री, प्रशिक्षण, मार्केटिंग या बातचीत से जुड़े कामों में सक्रियता दिखाई देगी. यदि व्यवसाय में ग्राहक तक स्वयं पहुंचने की जरूरत है तो आज पहल करना बेहतर परिणाम दे सकता है. नौकरी में अपनी उपलब्धि बताने का अवसर मिले तो संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण तरीके से बात रखें; स्वयं की प्रशंसा जरूरत से ज्यादा करना उचित नहीं होगा.

भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार से संबंधित बात सामने आ सकती है. आपके मन में किसी पुराने व्यवहार को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन आज उसे दोबारा उठाने से समाधान के बजाय बहस बढ़ने की आशंका है. संवाद रखें, हिसाब-किताब नहीं. तीसरे भाव का चंद्रमा छोटी दूरी की यात्रा या अचानक किसी स्थान पर जाने का अवसर दे सकता है. यात्रा उपयोगी हो सकती है, लेकिन समय का अनुमान लगाते हुए अतिरिक्त अंतर रखें. जल्दबाजी में वाहन चलाने या फोन देखते हुए सड़क पार करने जैसी लापरवाही बिल्कुल न करें.

धन के मामले में आज बड़ा लाभ अचानक मिलने की बजाय प्रयास से परिणाम निकालने की स्थिति रहेगी. किसी ग्राहक से भुगतान की बात करनी हो तो सीधे मुद्दे पर आएं. मौखिक आश्वासन को अंतिम भुगतान न मानें और जरूरी लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. मन में कई योजनाएं एक साथ चल सकती हैं. इससे समस्या यह होगी कि आप शुरुआत तो कई जगह करेंगे, लेकिन किसी एक काम को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे. दिन के लिए दो प्रमुख लक्ष्य चुनना अधिक प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से हाथों, कंधों या गर्दन में तनाव महसूस हो तो लगातार एक ही मुद्रा में बैठने से बचें. काम के बीच हल्का स्ट्रेचिंग करना उपयोगी रहेगा.



उपाय: सुबह ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करके हनुमानजी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरे मूंग और गुड़ का भोजन कराएं.

शुभ रंग: हल्का नीला.

