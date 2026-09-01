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Taurus Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: छोटे खर्च बढ़ा सकते हैं परेशानी, काम में धैर्य रखना है जरुरी

Taurus Horoscope Today 01 September 2026,Vrishabh Rashifal: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं. तुरंत परिणाम न मिले तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. नौकरी में अनावश्यक चर्चा या कार्यालय की अंदरूनी बातों में शामिल होने से बचें.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: छोटे खर्च बढ़ा सकते हैं परेशानी, काम में धैर्य रखना है जरुरी
Taurus Aaj Ka Rashifal 01 September 2026 |Vrishabh Horoscope Today
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Taurus Horoscope Today 01 September 2026,Vrishabh Rashi ka Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे. यह स्थिति बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर चल रही गतिविधियों, खर्च, विश्राम, नींद और उन विषयों पर ध्यान खींचती है जिन्हें आप सामान्यतः दूसरों से साझा नहीं करते. इसलिए दिन का असर थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. कई काम सामने होते हुए भी मन किसी पुराने विचार या अधूरे मामले में उलझा रह सकता है.

सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. अचानक किसी वस्तु पर पैसा लगाने, ऑनलाइन खरीदारी करने या सुविधा के नाम पर अतिरिक्त खर्च करने का मन बन सकता है. छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं. किसी को उधार देने या बिना पूरी जानकारी के आर्थिक जिम्मेदारी लेने से भी बचें. विदेश, दूरस्थ स्थान या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े काम करने वालों को कागजी प्रक्रिया और भुगतान संबंधी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए.

कार्यस्थल पर पर्दे के पीछे चल रहे कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है. आपको तुरंत परिणाम न मिले तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. इस दिन प्रचार से अधिक तैयारी महत्वपूर्ण रहेगी. कोई योजना सार्वजनिक करने से पहले उसकी कमियां खोज लेना आपके हित में होगा. नौकरी में अनावश्यक चर्चा या कार्यालय की अंदरूनी बातों में शामिल होने से बचें. किसी सहकर्मी की कही बात को बिना पुष्टि के आगे बढ़ाना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है.

चंद्रमा का द्वादश भाव मन को एकांत की ओर ले जा सकता है. परिवार के बीच रहते हुए भी आपको कुछ समय अपने लिए चाहिए होगा. इसे स्वार्थ न समझें, लेकिन पूरी तरह लोगों से कट जाने की कोशिश भी न करें. किसी करीबी के व्यवहार को लेकर मन में संदेह पैदा हो तो तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय स्थिति स्पष्ट होने दें. यात्रा की योजना हो तो समय, सामान और जरूरी दस्तावेज दोबारा देख लें. छोटी लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है. नींद पूरी न होने पर कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए देर रात तक जागने और लगातार मोबाइल देखने से बचना आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा.


उपाय: किसी वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को चप्पल अथवा साधारण उपयोग की वस्तु भेंट करें.
शुभ रंग: हल्का क्रीम.

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