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Taurus Tarot Card Rashifal: पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर विचार, कार्य क्षेत्र में स्थिरता और सम्मान प्राप्ति

Taurus Tarot Card Horoscope 30 June: Ten of pentacles की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाने, परिवार के बच्चों में अच्छे संस्कार डालने और कानूनी मामले में सावधानी की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर विचार, कार्य क्षेत्र में स्थिरता और सम्मान प्राप्ति
सहकर्मियों के साथ व्यवहार और लचीलापन.

Taurus Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- किसी पारिवारिक आयोजन की तैयारी में व्यस्तता रह सकती है. यह समय परिवार में संतुलन और समृद्धि लेकर आ सकता है. किसी पुराने निवेश में अच्छा लाभ हो सकता है. परिवार के बड़े बुजुर्ग पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने पर विचार कर सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवार के बच्चों को पारंपरिक मूल्य और परिवार में एकता बनाए रखने की शिक्षा दे सकते है. किसी कानूनी मामले में कमजोर पड़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में कानूनी सलाहकार की मदद लेंगे. 

व्यवसायिक/Professional:- कार्य क्षेत्र में स्थिरता और सम्मान प्राप्त हो सकते हैं. वरिष्ठ लोगों का सहयोग कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा. आपके लिए गए फैसलों की सराहना हो सकती है. काफी समय से अटकी हुई कोई लंबी अवधि की योजना धीरे-धीरे गति नजर आ रही है सहकर्मियों के साथ व्यवहार में उदारता और लचीलापन रखें. अपने भविष्य की योजनाओं को अन्य लोगों के साथ साझा करने से बचना चाहिए. 

स्वास्थ्य/Health:- मधुमेह की शुरुआत हो सकती है. इस समय दवाओं का सेवन कम करें. दिनचर्या की नियमितता बनाए रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- पूर्व में किए गए धन निवेश से अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है. नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- जो लोग शादी के बारे में विचार कर रहे हैं. उनके लिए समय सही है. किसी पारिवारिक फंक्शन में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

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