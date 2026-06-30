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Sagittarius Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक यात्रा को टालना बेहतर, व्यवसाय में पैसे को लेनदेन को लेकर विवाद

Sagittarius Tarot Card Horoscope 30 June: Seven of pentacles की ऊर्जा मन मुताबिक परिणाम न मिलने से असंतुष्टि, पैसों के लेनदेन को लेकर करीबियों और व्यावसायिक लोगों से विवाद और दूसरे के दखल देने से अपमान होने की संभावना की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक यात्रा को टालना बेहतर, व्यवसाय में पैसे को लेनदेन को लेकर विवाद
इस समय अपनी समस्याओं को किसी सहयोगी के साथ साझा कर उसकी मदद ले सकते हैं.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal:- कुछ समय से मन कार्यों से भटकता हुआ महसूस कर सकते हैं. लंबे समय से परिवार से जुड़ी कोई समस्या के कारण तनाव और चिंता हो सकती है. जीवनसाथी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रिश्तों में तनाव ला सकता है. इस समय दूसरों के मामलों में बेवजह दखल ना दें, वरना इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. जीवन में असंतुष्टि और निराशा बढ़ सकती है. किसी नजदीकी संबंध से विवाद होने पर उसका असर परिजनों और घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है. 

व्यवसायिक/Professional:- इस समय किसी व्यावसायिक यात्रा को टालना बेहतर रहेगा. बीमा और चिटफंड से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय में पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ विवाद हो सकता है. मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त न होने से निराश हो सकते हैं. अपने पुराने कार्यों का पुनः अवलोकन करेंगे. इस समय अपनी समस्याओं को किसी सहयोगी के साथ साझा कर उसकी मदद ले सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:- मौजूदा मौसम में अपने खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. वाहन चलाते समय सुरक्षा से जुड़े नियमों का गंभीरता से पालन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी को दिया गया पैसा अटक सकता है. दूसरों को खुश करने के लिए अनावश्यक पैसा खर्च न करें. 

रिश्ते/Relationship:-परिवार में किसी व्यक्ति का बार-बार आना-जाना तनाव का कारण हो सकता है. सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बातचीत करें.

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