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Pisces Tarot Card Rashifal:चारों तरफ से परेशानियां की आशंका, कार्यक्षेत्र में राजनीति और पक्षपात पूर्ण व्यवहार

Pisces Tarot Card Horoscope 30 June: Nine of swords की ऊर्जा परिवार के लोगों के साथ अपनी परेशानियों को साझा करना, अपने आसपास के वातावरण को हल्का-फुल्का बनाए रखना और सामने आ रही परेशानियों से डर कर भागने की जगह उनका मुकाबला करने का सुझाव लेकर आ सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal:चारों तरफ से परेशानियां की आशंका, कार्यक्षेत्र में राजनीति और पक्षपात पूर्ण व्यवहार
आज अपनी भाषा पर संयम रखें.

Pisces Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal:- इस समय चारों तरफ से परेशानियां आती हुई नजर आ रही है.ज्यादा सोच विचार करने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है. छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बढ़ सकता है. परिवार के लोगों के साथ अपनी दुविधा को साझा न करना परेशानियों को और बढ़ा सकता है. इस समय कुछ बातें परिवार से छुपा सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को बड़ा चढ़कर देखने की आदत में बदलाव लाएं. इसके चलते जरा सी समस्या काफी बढ़ी हुई प्रतीत हो सकती है. 

व्यवसायिक/Professional:- कार्य क्षेत्र की राजनीति और अधिकारियों का पक्षपात पूर्ण व्यवहार माहौल में काफी तनाव ला सकता है. इस समय सहयोगियों के साथ किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न देना व्यर्थ के बाद विवाद से बचाएगा. अपने कार्यों की तरफ ध्यान केंद्रित कर स्वयं को नकारात्मक चीजों से दूर रख सकते हैं. विपरीत लिंगी लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाएं. जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ रिश्ते सीमित रखें.बार-बार कार्य में आ रही गलती के चलते किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:- स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. यदि कोई समस्या लंबे समय से परेशान कर रही है, तो उसका उचित इलाज करवाएं.

आर्थिक स्थिति/Finance:- इस समय किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने दोनों ही स्थितियों से दूर रहे. पैसों का लेनदेन रिश्तों में कड़वाहट बढ़ा सकता है. 

रिश्ते/Relationship:- अपनी भाषा पर संयम रखें. किसी की कई बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना सामने वाले को दु:खी कर सकता है.

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