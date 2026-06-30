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Libra Tarot Card : मेहनत के साथ कार्यों में सावधानी रखें, कार्यक्षेत्र में सहयोगियों की मदद से मिलेगी राहत

Libra Tarot Card Horoscope 30 June: Page of swords की ऊर्जा सामने आ रही समस्याओं को लेकर सहयोगियों से मदद, पारिवारिक मामलों में भाइयों के साथ सामंजस्य और किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करने का सुझाव लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card : मेहनत के साथ कार्यों में सावधानी रखें, कार्यक्षेत्र में सहयोगियों की मदद से मिलेगी राहत
पारिवारिक मामलों में भाइयों का सहयोग.

Libra Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal:- मेहनत के साथ कई कार्यो में सावधानी रखने की जरूरत है. इस समय योजनाओं को अमल में लाने में कुछ मुश्किल आएगी, लेकिन समय रहते सही मेहनत से सफलता प्राप्त हो सकती है. परिवार में बड़े बुजुर्ग और महिलाओं के साथ बात करते समय अपनी भाषा को नियंत्रित रखें. ससुराल पक्ष से पैसों का लेनदेन ना करें. इसका असर आपसी संबंधों पर पड़ सकता है. किसी पारिवारिक मामले में सफलता प्राप्त करने के लिए भाइयों का अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है. 

व्यवसायिक/Professional:- इस समय कारोबार में कुछ ना कुछ रुकावटें आती नजर आएंगी. सही निर्णय और सहयोगियों के  सहयोग से समस्याएं को हल करने में मदद मिलेगी. कार्यभार कुछ कम होने से राहत महसूस होगी. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाभदायक अवसर बनेंगे. किसी नए व्यक्ति या काम से जुड़ी योजनाएं बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना आवश्यक है. अपने आवश्यक और महत्वपूर्ण कागजों को व्यवस्थित करके रखें. 

स्वास्थ्य/Health:- गले में इन्फेक्शन बढ़ने से बुखार आ सकता है. इस समय लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें और उचित इलाज लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- पैसे के लेनदेन में कोई गलती या नुकसान होने की संभावना बन रही है. इस समय हिसाब किताब स्वयं करें. 

रिश्ते/Relationship:- मित्रों से मेल मुलाकात तनाव से राहत दिला सकती है. बच्चों के साथ समय बिताएंगे.

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