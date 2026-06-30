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Leo Tarot Card: गुस्से के चलते कोई भी कठोर निर्णय न लें, ग्लैमर और फैशन से जुड़े व्यवसाय में उन्नति के अवसर

Leo Tarot Card Horoscope 30 June: Page of wands की ऊर्जा उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्ति के लिए समय की अनुकूलता, महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत लेने की आवश्यकता और किसी भी कार्य करने से पूर्व उससे संबंधित जानकारियां हासिल करने की कोशिश की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card: गुस्से के चलते कोई भी कठोर निर्णय न लें, ग्लैमर और फैशन से जुड़े व्यवसाय में उन्नति के अवसर
बच्चों की गतिविधियों और संगति पर निगाह.

Leo Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal:- इस समय दूसरों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का मौका प्राप्त हो सकता है. किसी नजदीकी व्यक्ति से अपनी मन की दुविधा को साझा कर राहत महसूस करेंगे. बच्चों के गतिविधियों और संगति पर निगाह बनाए रखें.पारिवारिक मामलों में सभी सदस्यों की सलाह अवश्य लें. अपने जिद और गुस्से के चलते कोई भी कठोर निर्णय न ले. इससे अन्य लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, और उनकी समस्याओं को सुने. 

व्यवसायिक/Professional:- अचानक से प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसला तुरंत लेने पड़ सकता हैं. ग्लैमर और फैशन से जुड़े व्यवसाय में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. नई नौकरी की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाएं. विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जोर-जोर से चलती नजर आएंगे. संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा मामला सुलझ सकता है. किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उससे संबंधित सभी शर्तों और बातों को अच्छे से पढ़ कर समझना चाहिए. 

स्वास्थ्य/Health:- स्थान परिवर्तन होने से बुखार-खांसी जैसी समस्याएं परेशान कर सकते हैं. इस समय पर्याप्त आराम ले. ठंडी एवं खट्टी चीजों का सेवन न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास ना करें. किसी भी तरह के लेनदेन में अच्छे से जांच पड़ताल करें.

रिश्ते/Relationship:- वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने में दोनों का सहयोग आवश्यक है. बेकार के विवाद का असर परिवार की शांति पर पड़ सकता है.

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