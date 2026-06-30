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Gemini Tarot Card Rashifal: व्यक्तिगत उलझन की वजह से परेशान, व्यवसायिक गतिविधियों में गंभीरता से कार्य

Gemini Tarot Card Horoscope 30 June: The Moon की ऊर्जा गलत कार्यों से दूरी बनाए रखने, किसी पर भी अतिविश्वास न करने और बेहतर जीवन के लिए सजगता तथा समझदारी की आवश्यकता पर जोर दे सकती है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: व्यक्तिगत उलझन की वजह से परेशान, व्यवसायिक गतिविधियों में गंभीरता से कार्य
गैर कानूनी कार्यों से दूरी.

Gemini Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:- किसी व्यक्तिगत कार्य में आ रही उलझन समाप्त नहीं हो रही है. इस समय पूरा ध्यान उसी बात पर केंद्रित नजर आएगा. किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से पति-पत्नी के बीच बहस हो सकती है. रुपये-पैसे के मामले में आंख मूंदकर न करें. छोटी-छोटी बातों पर पड़ोसियों से विवाद न होने दें. अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. बच्चों के साथ उनकी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते है. गैर कानूनी कार्यों में रुचि न लें.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसायिक गतिविधियों में गंभीरता लाएं. कार्य को पूरा करने में किसी भी अनैतिक साधन का उपयोग न करें. दूर के किसी संपर्क से बड़ा फायदा मिल सकता है. कर्मचाहियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और साथ ही उनकी गतिविधियों को अनदेखा न करें. किसी व्यवसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है. किसी भी फैसले को लेते समय दूसरों के विचारों का प्रभाव न आने दें. स्वयं सारे फैसले लें. 

स्वास्थ्य/Health:- तेज गति से वाहन चलाते समय सुरक्षा बनाए रखें. वाहन से गिर कर चोट लगने की स्थिति बन सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी से प्राप्त धन को बिना गिने न लें. आँख मूंदकर पैसों  का लेनदेन न करें. 

रिश्ते/Relationship:- दोस्तों और करीबी संबंधियों के साथ कहीं भ्रमण पर जा सकते है. परिवार के बच्चे इस यात्रा का भरपूर आनंद उठाएंगे.

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