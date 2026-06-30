Capricorn Tarot Card Rashifal: कार्यों को सोच समझकर और सावधानी से पूरा करने का प्रयास, नए जोखिम लेने से बचें

Capricorn Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal:- यह समय सावधानी और सोच समझकर कार्यों को पूरा करना है. पारिवारिक मामलों में धन और समय दोनों को समझदारी से संभालने की जरूरत पड़ सकती है. इस समय रिश्तो में थोड़ी दूरी महसूस करेंगे. किसी बड़े पारिवारिक मामले में जीवनसाथी के विचारों को महत्व दे सकते हैं. घर के माहौल को शांत और खुशनुमा रखने का प्रयास करेंगे. परिवार की महिलाएं परिवार में अच्छा अनुशासन और व्यवस्थाएं बनाए रखने में सक्षम रहेंगी.

व्यवसायिक/Professional:- कार्य क्षेत्र में कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्ति हो सकती है. इस समय नए जोखिम लेने से बचें. व्यवसाय में हिसाब किताब करने वाले लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी गलत योजना में धन निवेश करना आर्थिक नुकसान दे सकता है. किसी नए सहयोगी से बढ़ती आत्मीयता किसी अन्य सहयोगी के साथ विवाद का कारण बन सकती है. इस समय अपना रवैया शांत रखें. व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े.

स्वास्थ्य/Health:- लंबे समय तक बैठकर कार्य करने के कारण पीठ दर्द की शिकायत बढ़ती जा रही है. इस समय कार्य से बीच-बीच में ब्रेक लेकर हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए.

आर्थिक स्थिति/Finance:- व्यवसाय में पुराने संपर्कों से पैसा वापस मिल सकता है. इस समय पैसों के लेनदेन से दूर रहें.

रिश्ते/Relationship:- अपनी भावनाओं को दबाकर न रखें. साथी से दिल की बात खुलकर कहें.