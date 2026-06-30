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Cancer Tarot Card: परिवार की सहमति के बिना विवाह से परिजनों की नाराजगी, रुचि के कार्य सीखने का मौका

Cancer Tarot Card Horoscope 30 June: Page of cups की ऊर्जा परिवार में प्यार एवं अपनापन, रुचि के कार्यों को सीखने के अवसर और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अपनी योग्यता और कार्य कुशलता साबित करने का अवसर लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card: परिवार की सहमति के बिना विवाह से परिजनों की नाराजगी, रुचि के कार्य सीखने का मौका
किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्राप्ति.

Cancer Tarot Card Horoscope 30 June 2026 Kark Tarot Card Rashifal:- परिवार की सहमति के बिना विवाह करना परिजनों की नाराजगी की वजह बना हुआ है. इस समय सभी से क्षमा मांग सकते है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होंगे. परिवार के सभी लोगों का सहयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. जीवनसाथी का कला और संगीत की तरफ झुकाव महसूस कर सकते है. सामने वाले को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकते है. 

व्यवसायिक/Professional:- इस समय आपको कोई बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है. उच्च अधिकारी आपकी कार्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होंगे. सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें. आपके कार्यों को पूरा करने में उनका अच्छा सहयोग प्राप्त  होगा. अपनी रुचि के विषय को सीखने का  मौका प्राप्त हो सकता है. नए आए युवा सहकर्मियों की मदद कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति कार्यों में रुकावट डाल सकती है.

स्वास्थ्य/Health:- अपनी नींद पूरी करें और भोजन हल्का रखें. इस समय तनाव से खुद को बचाए रखना जरूरी है. रुचि के कार्य करें. इससे मानसिक तनाव  दूर होगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में राहत प्राप्त हो सकती है. संतान की फिजूलखर्ची की आदत पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते/Relationship:- किसी अजनबी व्यक्ति की तरफ आकर्षण महसूस करेंगे. इस समय आप कोई कमिटमेंट कर सकते हैं.

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