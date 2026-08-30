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Virgo Tarot Card Rashifal: करियर में मिलेगी सफलता, नए लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें

Virgo Tarot Card Horoscope 30 August: Page of wands की ऊर्जा करियर में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्ति, व्यवसाय में नए ब्रांड को नई जगह पर शुरू करने की कोशिश और पुरानी योजना के सफल होने पर संतोष होने की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: करियर में मिलेगी सफलता, नए लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें
कन्या राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: लंबे समय बाद किसी पुरानी जगह पर जाने का मौका मिल सकता है. इस समय आर्थिक मामलों में स्थिरता के साथ रिश्तों में भी स्थिरता महसूस हो सकती है. परिवार में छोटे भाई के विवाह का उत्सव लोगों से मिलने जुलने का अवसर लेकर आ सकता है. किसी पुरानी योजना के सफ़ल होने पर संतोष हो सकता है. नव दंपतियों के लिए किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

करियर में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्ति हो सकती है. नए सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बनाए. इसका फायदा कार्य के आसानी से पूरा करने में प्राप्त हो सकता है. किसी नए ब्रांड के साथ नई जगह पर जगह शुरू करने का विचार बन सकता है. किसी प्रोजेक्ट पूरा होने पर वरिष्ठों का आप पर भरोसा बढ़ सकता है. पुराने गिले शिकवे दूर कर सहकर्मियों के साथ रिश्ते सुधारें. किसी की निजी बातों को साझा न करें. 


स्वास्थ्य/Health:

संतुलित भोजन करें. अच्छा मूड और सकारात्मक सोच जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आयेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

परिवार में पैसों को लेकर विवाद न करें. व्यवसाय में साझेदार के साथ सारे हिसाब-किताब  की अच्छे से जांच कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार के साथ खुशी मनाने के अवसर प्राप्त होंगे. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

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