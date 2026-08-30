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Taurus Tarot Card Rashifal: पुराने अनुभव और संपर्क आएंगे काम , कारोबार में मिलेगा फायदा

Taurus Tarot Card Horoscope 30 August: Six of cups की ऊर्जा ननिहाल पक्ष से जुड़ाव और अपनापन, पुराने संपर्कों से लाभदायक जानकारी या अवसर की प्राप्ति और बीते अनुभवों की सीख का वर्तमान समय में उपयोग कर लाभ प्राप्त करने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: पुराने अनुभव और संपर्क आएंगे काम , कारोबार में मिलेगा फायदा
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: बीते अनुभवों से मिली कोई अच्छी सीख वर्तमान स्थिति में काम आएगी. परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिता सकते हैं. बचपन से जुड़ी कोई याद या घटना से मन को खुशी मिल सकती है. ननिहाल पक्ष से किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है. कभी-कभी पुरानी यादों को याद करने से मन को खुशी प्राप्त होती है. ऐसा कार्य जिसको करने से मन में ग्लानि ना हो, उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है. बच्चों से पारिवारिक कार्यों में छोटे-मोटे सहयोग लिए जा सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

किसी पुराने संपर्क से अच्छा फायदा प्राप्त हो सकता है. कोई पूर्व सहकर्मी  उपयोगी  अवसर या जानकारी दे सकता है. जिसका फायदा व्यवसाय को आगे ले जाने में किया जा सकता हैं. शिक्षक और ट्रेनिंग से जुड़े लोगों को अपने पुराने मित्रों से अच्छा रिस्पांस मिल सकता है. पारिवारिक व्यवसाय को  पारंपरिक रूप देने का प्रयास कर सकते हैं. जिसका फायदा आगे चलकर व्यवसाय में अच्छा होगा. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. नौकरी में आ रहे उतार-चढ़ाव के चलते नई नौकरी ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

खुद को जरूरत से ज्यादा मानसिक तनाव में ना डालें. हंसी मजाक और हल्का-फुल्का मनोरंजन मन को सुकून दे सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी वस्तु के चोरी होने या खोने की स्थिति बन सकती है. अपने कीमती सामान को संभाल कर रखें. 

रिश्ते/Relationship:

रिश्तो में मजबूती लाने के लिए बड़े बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है. सामने वाले के साथ अपनापन रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगा.

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