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Scorpio Tarot Card Rashifal: विवादों से बचें, आस-पास की गतिविधियों पर नजर रखें

Scorpio Tarot Card Horoscope 30 August: Five of swords की ऊर्जा परिस्थितियों के प्रतिकूलता के चलते तनाव बढ़ने की स्थिति, पैसों के भुगतान और लेनदेन में पारदर्शिता और लिखित कार्यवाही तथा छोटी-छोटी बातों पर चुगली न करने की आदत से दूरी की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: विवादों से बचें, आस-पास की गतिविधियों पर नजर रखें
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
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Scorpio Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव और बहस बढ़ सकती है. किसी मामले को लेकर सभी लोगों के अलग-अलग होने के कारण मतभेद हो सकता है. किसी कार्य में पैसों के भुगतान या लेनदेन को लेकर भी विवाद होने की स्थिति बन सकती है. इस समय बहस जीतने से ज्यादा समस्या के समाधान को प्राप्त करने की सोच वातावरण को शांत बनाएं रखेगी. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ली जा सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

पारिवारिक जीवन के तनाव के कारण व्यवसाय में सामने वाले के साथ बहसबाजी हो सकती है. इस स्थिति में शांत रहना बेहतर रहेगा. कला क्षेत्र में आपके किसी विचार को लेकर विरोधी लोग सक्रिय हो सकते हैं. इस समय लापरवाही के नुकसानदायक साबित हो सकती है .अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. 

स्वास्थ्य/Health:

गर्दन और कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है. कुछ समय से नींद पूरी ना हो पाने के कारण और कमजोरी महसूस कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अपने अपने रूप रंग और व्यक्तित्व को निकालने के लिए खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे. 

रिश्ते/Relationship:

किसी पुराने परिचित के अचानक मिलने से कार्य रुकावट समाप्त हो सकती है. सामने वाले के अनुभव आपके  कार्य आ सकते हैं.

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