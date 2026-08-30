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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सकारात्मक बदलाव के संकेत, मन मुताबिक मिलेगी सफलता

Sagittarius Tarot Card Horoscope 30 August: Eight of cups की ऊर्जा अतीत के विवादों को वर्तमान से दूर रखने का प्रयास, महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा न करने के कारण स्थानांतरण और किसी पर अंधविश्वास न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सकारात्मक बदलाव के संकेत, मन मुताबिक मिलेगी सफलता
धनु राशि का टैरो राशिफल
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Sagittarius Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: इस समय जीवन में विशेष बदलाव और सकारात्मकता लेकर आती नजर आ सकती रही है. कई कार्यो में मन मुताबिक सफलता प्राप्ति होने से संतोष और सुकून हो सकता है. विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य किसी परीक्षा में मेहनत के अच्छे प्रतिफल  प्राप्त होता नजर आएंगे. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे की तैयारी का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे. किसी भी स्थिति में समाधान मिलने तक हाथ पर हाथ  रखकर ना बैठे हैं. निरंतर प्रयास करते रहे. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय किसी पर आंख बंद भरोसा ना करें. यदि किसी गलतफहमी या बात के कारण आपकी आलोचना हो रही है. तो कोई प्रतिक्रिया न देखकर शांत रहने का प्रयास करें. मार्केट से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद हो सकती है. जरूरी कार्य को पूरा करते समय आलस ना करें. कार्य को आगे के लिए  टालना सफलता को प्रभावित कर सकता है. कार्यों के प्रति आपके नकारात्मक व्यवहार को देखकर स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है. दूसरों की बातों से प्रभावित न हो. बात के पीछे के तथ्य जानने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा कार्य की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है. इस समय खानपान में पौष्टिकता लाएं और पर्याप्त आराम करें. दिनचर्या में बदलाव भी ला सकते है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी मित्र को दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना नजर ना आने से चिंतित हो सकते हैं. वाहन खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करेंगे.

रिश्ते/Relationship:

प्रिय की बहन से पूर्व में किसी गलतफहमी के चलते हुआ विवाद आपके रिश्तों में दरार ला सकता है. सामने वाले को समझने का प्रयास करेंगे.

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