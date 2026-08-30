विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Tarot Card Rashifal: नकारात्मक लोगों से रहें दूर, आगे बढ़ने पर दें ध्यान

Pisces Tarot Card Horoscope 30 August: Four or swords की ऊर्जा गलत तरीके से कार्यों को पूरा करने से बचाव, गलतियों का दोहराव से दूरी और नकारात्मक लोगों और विचारों से प्रभावित न होने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Tarot Card Rashifal: नकारात्मक लोगों से रहें दूर, आगे बढ़ने पर दें ध्यान
मीन राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: छोटी-छोटी बातों से मन में नकारात्मक करना बढ़ने देने का प्रयास कर सकते हैं. अपने आसपास आलोचना करने वाले लोगों को न रखें. पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने वाले लोग, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर सकते हैं. इस बात का ध्यान दें. ऐसे लोगों के साथ ज्यादा संबंध न रखें. अपने कार्य में सकारात्मक लाएं. जीवन में आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर से प्राप्त करने का प्रयास करें. समय समय पर छोटे-मोटे बदलाव जीवन में नयापन लेकर आते हैं . 

व्यवसायिक/ Professional:

अपने अतीत की गलतियों को वर्तमान कार्यों की सफलता को प्रभावित न करने दे. पूर्व की गई गलतियों से सीख लें. ऐसी कोई कार्यों को ना करें. जिनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त न हो. बिना सोचे समझे किए गए कार्यों में लाभ से ज्यादा नुकसान की संभावना हो सकती है. व्यवसाय में नए बदलाव कार्यों में गति ला सकता है. बुरे व्यसनों और लोगों से दूर रहें. 

स्वास्थ्य/Health:

पैरों में हल्का खिंचाव और दर्द महसूस हो सकता है. इस समय सेहत को लेकर लापरवाही न करें. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

बड़े भाई-बहन से कीमती उपहार मिल सकता है. पैसों को सोच समझकर खर्च करें. 

रिश्ते/Relationship:

पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में सहयोग करें. इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pisces Aaj Ka Rashifal, Meen Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com