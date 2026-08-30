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Libra Tarot Card Rashifal: निजी जीवन और कामकाज में संतुलन रखना जरूरी, सूझबूझ से लें फैसले

Libra Tarot Card Horoscope 30 August: Queen of wands की ऊर्जा महिलाएं का सभी पक्षों में बेहतर संतुलन, जोखिम वाले कार्य से दूरी और निजी कार्यों को प्राथमिकता देने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: निजी जीवन और कामकाज में संतुलन रखना जरूरी, सूझबूझ से लें फैसले
तुला राशि का टैरो राशिफल
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Libra Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: बाहरी कार्यों को ज्यादा महत्व देने के कारण निजी कार्यों में देरी हो सकती है. बेवजह कहीं आने-जाने में समय खराब ना करें. परिवार की जिम्मेदारियां को समय पर पूरा करें. महिलाओं के लिए समय अनुकूल है. बच्चों की गतिविधियों में रुचि लें. उनकी बात सुने और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग करें. लंबे समय से अटके हुए किसी कार्य का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

जोखिम वाले कार्यों में समय और पैसा लगाते समय सावधानी रखें . महिलाएं अपनी निजी और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में बेहतर संतुलन बना सकती हैं. जल्दबाजी में कार्य की गुणवत्ता खराब ना करें. कार्यस्थल पर आ रही परेशानी चुनौतियां को लेकर तनाव न करें. सही सूझबूझ और समझदारी से उन परेशानियों का समाधान निकाला जा सकता है. इस समय ऐसे कार्यों की तरफ ध्यान दें. जिसमें कम धन निवेश में अच्छा लाभ प्राप्ति को उम्मीद बन सकती है. कार्य स्थल पर लोगों के बहकावे में आने से बचे. पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें. 

स्वास्थ्य/Health:

गैस और कब्ज की परेशानी हो सकती है. खान-पान और दिनचर्या नियमित रखें. पर्याप्त पानी पिए और पर्याप्त नींद लें. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

जुए और सट्टेबाजी से दूर रहे. ऐसे कार्यों में पैसा ना लगाएं. जहां जोखिम की संभावना अधिक हो. 

रिश्ते/Relationship:

किसी पुराने मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं. मित्रों के साथ रिश्तो में सुधार लाने का प्रयास करेंगे.

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