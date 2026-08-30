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Leo Tarot Card Rashifal: बातचीत में रखें संयम, काम में तालमेल बनाए रखना जरूरी

Leo Tarot Card Horoscope 30 August: Two of wands की ऊर्जा जीवन में सकारात्मकता और सहयोग से लाभ,नए लोगों के साथ कार्य करते समय असमंजस की स्थिति और टीम में अच्छे लोगों के चयन से अच्छी सफलता प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: बातचीत में रखें संयम, काम में तालमेल बनाए रखना जरूरी
सिंह राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: कहीं रास्ता नजर ना आने पर धैर्य न खोएं. जल्दबाजी या लापरवाही से बड़े नुकसान की संभावना बन सकती है. पारिवारिक मामलों में किसी संवेदनशील विषय पर बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें. किसी की भी असहमति को सहमति में बदलने का दवाब ना डालें. बल्कि उसे बात को समझाने का प्रयास करे. किसी पर भी अपनी जिद या बात मनवाने का प्रयास न करें. जोर-जबरदस्ती से किया जाए कार्यों में सामने वाले की नाराजगी की संभावना अधिक हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक रवैया बेहतर रहेगा. कार्यों को आसानी से पूरा करने में मदद मिल सकती है. किसी बड़ी परियोजना प्रकार करते समय अच्छी टीम का चयन कर सकते हैं. इस परियोजना में कुछ नए लोगों के शामिल होने से असमंजस की स्थिति बन सकती है. सभी लोगों के साथ तालमेल बैठाने में परेशानी अनुभव कर करेंगे. ऐसी स्थिति में किसी वरिष्ठ अधिकारी से सलाह लेकर परियोजना को शुरू कर सकते है. दूसरों पर कर की निर्भरता कम करें. छोटे-छोटे फैसलों पर उच्च अधिकारी का हस्तक्षेप परेशान कर सकता है.

स्वास्थ्य/Health:

अपर्याप्त नींद के कारण सिरदर्द हो सकता है. कार्य की अधिकता और तनाव के चलते पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से पूर्व परिवार के सदस्य अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं. जिसके चलते काफी रकम खर्च हो सकती है.

रिश्ते/Relationship:

किसी पुराने कड़वाहट के चलते मित्र से लंबे समय से बातचीत बंद है. अचानक से हुई मुलाकात रिश्ते में गर्माहट ला सकती है.

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