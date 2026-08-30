विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Tarot Card Rashifal: निवेश में रखें सावधानी, मान-सम्मान का रखें ध्यान

Capricorn Tarot Card Horoscope 30 August: Three of swords की ऊर्जा अपने विचारों में नकारात्मकता को बढ़ाने न देने का प्रयास, साझेदार की धोखाधड़ी के चलते व्यवसाय में आर्थिक नुकसान और सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में मान सम्मान बढ़ाने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Tarot Card Rashifal: निवेश में रखें सावधानी, मान-सम्मान का रखें ध्यान
मकर राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: किसी मित्र की धोखाधड़ी के चलते परिवार में सम्मान खो सकते हैं. इस समय सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में अपने मान सम्मान को वापस पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. किसी जरा सी गलती के कारण जीवनसाथी के साथ ससुराल पक्ष के लोगों की नाराजगी की सहन करने पड़ सकती है. इस समय गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे. व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन लाकर सभी के साथ रिश्तों में कड़वाहट कम करने की मजबूत कोशिश कर सकते हैं. ईश्वर पर आस्था और स्वयं पर भरोसा आपके विश्वास को मजबूत बनाएगा. 


व्यवसायिक/ Professional:

पैसों के लालच में आकर साझेदार का विरोधी लोगों को गोपनीय जानकारी देने की बात पता चल सकती है. इस समय खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे. धोखाधड़ी के चलते कुछ लाभदायक अनुबंध और डील हाथ से निकाल सकते हैं. जिसके कारण काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस समय अपने मित्रों के साथ समय बिताए. अकेला बिल्कुल भी ना रहे. जल्द से जल्द स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें. अपने कागजों और दस्तावेजों को संभाल कर रखें. 


स्वास्थ्य/Health:

कम पानी पीने के कारण त्वचा में सूखापन महसूस कर सकते हैं. पर्याप्त पानी पिए, और ताजे फल एवं सब्जियों का सेवन दैनिक आहार  में करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी स्कीम में लगाया हुआ पैसा सामने वाला लेकर भाग सकता है. लालच में किए गया निवेश नुकसान दे सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

आपके अलावा प्रिय के अन्य लोगों से अंतरंग संबंध होने की बात सामने आने से रिश्ता तोड़ सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Capricorn Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com