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Cancer Tarot Card Rashifal: परिवार के मामलों में रखें धैर्य , काम में लापरवाही से बचें

Cancer Tarot Card Horoscope 30 August: Temperance की ऊर्जा धैर्य और संयम से विवादों को सुलझाने का प्रयास, कार्यों में आ रही रूकावटों या गड़बड़ियों के लिए दूसरे को दोषी न ठहरने की स्थिति और कार्यों को सही योजना बनाकर पूरा करने से अधिक सफलता प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: परिवार के मामलों में रखें धैर्य , काम में लापरवाही से बचें
कर्क राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद को बढ़ाने से बचे. परिवार के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह  परिवार में चल रहे मतभेद दूर करने में काम आएगी. अपनी बात मनवाने की जगह सभी पक्षों की बात समझकर समाधान निकालने का प्रयास करें. बच्चों के भविष्य से जुड़ी कुछ योजनाएं बना सकते हैं. कार्यों को योजना बनाकर  पूरा करना बेहतर रहेगा. कुछ निर्णयों को लेते समय भावनाओं की जगह व्यवहारिकता पर विचार करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सफलता प्राप्ति के शॉर्टकट ना ढूंढे. कठिन परिश्रम और समझदारी से किए गए कार्यों में अच्छी सफलता की प्राप्ति निश्चित होती है. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. कार्यों में हो रही गड़बड़ियों को सुधारने का प्रयास करें. किसी सहकर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाने की जगह कार्य को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें. छोटी-छोटी को लेकर हो रहे विवादों को समय रहते समाप्त करना बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य/Health:

बदलते मौसम में लापरवाही ना करें. गले में तकलीफ के साथ खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों के लेनदेन के मामले में विवाद ना करें. पैसे को देते और लेते समय अच्छे से गिन कर ही ले. इस बात को आदत बना कर रखें . 

रिश्ते/Relationship:

यदि लंबे समय से कोई नाराजगी चली आ रही है. तो उसे सुलझाने की पहल की जा सकती है.
 

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