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Aries Tarot Card Rashifal: पुरानी गलतफहमियां होंगी दूर, काम में मिलेंगे नए अवसर

Aries Tarot Card Horoscope 30 August: Five of cups की ऊर्जा अतीत की यादों से दूर भागने की कोशिश, संतान की गलत संगति से परेशान और कागजों के अच्छे जांच पड़ताल की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: पुरानी गलतफहमियां होंगी दूर, काम में मिलेंगे नए अवसर
मेष राशि का टैरो राशिफल
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Aries Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: मुझे पुराने मित्र से मुलाकात अतीत की यादों की कड़वाहट सामने ला सकती है. मित्र के साथ अतीत में हुई गलतफहमी को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. जीवनसाथी के परिजनों की दखलंदाजी के चलते वैवाहिक जीवन में काफी तनाव हो सकता है. इस तनाव को कम करने के लिए जीवनसाथी से बातचीत कर सकते हैं. संतान की किसी गलत हरकत के चलते समाज में बदनामी हो सकती है. इस स्थिति में अपने मान सम्मान को बचाए रखने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कोई नया ऑर्डर या डील प्राप्त हो सकती है. अपनी व्यवसायिक जानकारियां किसी के साथ साझा न करें. किसी नई योजना की शुरुआत में नियम और प्रक्रिया का ध्यान रखें. जरा सी भी गलती योजना की शुरुआत को प्रभावित कर सकती है. सरकारी अनुमति से संबंधित कागजों की अच्छे से जांच पड़ताल करें. नौकरी में कुछ नए सहयोगियों के आने से वातावरण में पक्षपात पूर्ण माहौल बनता नजर आएगा आ रहा है. ऐसी स्थिति में अपने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित रखें. व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद ना करें. 

स्वास्थ्य/Health:

किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को लेकर लापरवाही ना करें. सही उपचार लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

जोखिम वाले कार्यों में पैसा लगाने से बचें. नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है. 

रिश्ते/Relationship:

प्रेम संबंध को शादी में बदलने का योग हो सकता है. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते है.

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