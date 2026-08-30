Aquarius Tarot Card Rashifal: पुरानी गलतियां न दोहराएं, जरूरी जानकारी को रखें गोपनीय

Aquarius Tarot Card Horoscope 30 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: घर की मरम्मत या सुधार की योजना को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं. आध्यात्मिक एवं धार्मिक गतिविधियों में सक्रियता से मन शांत और प्रसन्नचित रहेगा. कुछ समय अकेले रहकर अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का अवलोकन करें. किसी भी गलती का दोहराव होने पर सावधान रहे. पुरानी गलतियों से सीख लेकर उन्हें वर्तमान में न होने देने का प्रयास करें. अतीत में हुई गलतियों का पश्चाताप कर सकते हैं. ऐसा कोई कार्य न करें जिससे परिवार की प्रतिष्ठा पर बात आए.

व्यवसायिक/ Professional:

किसी सहयोगी की ईर्ष्या के विषय चलते किसी मामले में धोखा होने की संभावना हो सकती है. इस समय सभी कार्यों में अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता महसूस कर सकते है. अपने कार्यों में न देरी न होने दे. निजी एवं आवश्यक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें. सहयोगी की गतिविधियों पर नजर रखें. आलोचना करने वाले लोगों से दूर रहे.

स्वास्थ्य/Health:

तेज धारदार चाकू या हथियार से औजारों से काम करते समय सावधानी रखे. चोट लगने की स्थिति बन सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक मामलों में सावधान रहें. जरा सा जोखिम होने की संभावना होने पर धन का निवेश न करें.

रिश्ते/Relationship:

रिश्तो में प्रेम और त्याग की भावना बनाए रखें. स्वार्थ से बने रिश्तो से दूर रहे.