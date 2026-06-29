Taurus Tarot Card Rashifal: बीती बातों से तनाव, युवा बेहतर अवसर पाने के लालच में वर्तमान उपलब्धियां ना छोड़े

Taurus Tarot Card Horoscope 29 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- बीती हुई बातों को लेकर परिवार में अशांति उत्पन्न ना करें. संपत्ति से संबंधित निर्णय आपके विपक्ष में हो सकते हैं. इस स्थिति में परिजनों से व्यर्थ के तनाव का कोई फायदा नहीं नजर आएगा. किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मध्यस्थता से अपने अधिकार की बात स्पष्ट करें. जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर चली आ रही नाराजगी रिश्ते में कटुता ला सकती है. आपसी बातचीत कर इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करें. संतान के परीक्षा में प्राप्त अच्छे परिणाम से प्रसन्न होंगे.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में पुराने और नए संपर्क सूत्रों के साथ संबंध मजबूत रखें. कोई भी नया कार्य शुरू करने में जल्दबाजी न करें. किसी सहयोगी या साझेदारी के साथ विवाद जैसी स्थिति बन रही हो, तो उसे सुलझाने का प्रयास करें. अन्यथा तनाव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा. युवा लोग बेहतर अवसर पाने के लालच में वर्तमान में प्राप्त उपलब्धियां को हाथ से न जाने दें. इस समय जो भी अवसर उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें ही बेहतर सफलता दिखाने का प्रयास करें. अपने आत्मविश्वास और मनोबल से विरोधियों के हौसले पस्त कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्या को अनसुना न करें.

स्वास्थ्य/Health:- बाहर के खानपान की वजह से पेट में दर्द और गैस जैसी समस्या बढ़ सकती है. इस समस्या के चलते जोड़ों में दर्द हो सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- पुराने कुछ आर्थिक मामलों में समझदारी से कार्य का नुकसान को कम किया जा सकता है. आमदनी से खर्चे परिवार में अशांति उत्पन्न कर सकते है.

रिश्ते/Relationship:- आपसी मतभेदों का असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है. घर में अनुशासन और संतुलन बनाए रखें. व्यर्थ की बातों पर लड़ाई झगड़ा करने से बचें.