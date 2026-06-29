Gemini Tarot Card Rashifal: पुराने भावनात्मक बंधन से मुक्ति, नौकरी व्यवसाय में बदलाव लाने की इच्छा

Gemini Tarot Card Horoscope 29 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:- इस समय किसी पुराने भावनात्मक बंधन से मुक्त होने पर विचार कर सकते हैं. परिजनों से कुछ मतभेदों के चलते वैचारिक दूरी आ सकती है. मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं. इस समय कुछ पुराने रिश्तो से दूरी होने के कारण आत्ममंथन कर सकते है. संभव है कि आपके ही व्यवहार की कठोरता लोगों से दूरी बना रही हो. परिवार की शांति के लिए चुप रहना सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

व्यवसायिक/Professional:- वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में बदलाव लाने की इच्छा हो सकती है. इस समय जीवन में ठहराव महसूस करेंगे. आर्थिक स्थिति भी सामान्य नजर आएगी. कार्यक्षेत्र में भावनाओं की जगह व्यवहारिक होकर फैसले लें. कुछ बड़े व्यावसायिक परिवर्तनों पर विचार कर सकते हैं. करीबी सहकर्मियों से थोड़ी दूरी बनाकर स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा. लोगों की बातों में आकर विचारों में नकारात्मकता ना लाएं.

स्वास्थ्य/Health:- बालों के झड़ने से काफी परेशान हो सकते हैं. बार-बार शैंपू या तेल बदलना बालों को नुकसान पहुंचा सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी पारिवारिक आयोजन में दिखावे के चलते अनावश्यक खर्च कर सकते हैं. इससे आर्थिक परेशानी महसूस करेंगे.

रिश्ते/Relationship:- पुराने या गलतफहमी को लेकर जो भावनाएं बनी हुई है. उन्हें स्पष्ट रूप से सही करने के लिए समय उत्तम है.