विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Tarot Card Rashifal: निवेश में जल्दबाजी करने से बचें, नए रिश्तों में रखें सावधानी

Virgo Tarot Card Horoscope 29 August: Two of swords की ऊर्जा अति विश्वास और चापलूसी से बचाव, संदेह होने पर सच्चाई जाने का प्रयास और अपनी क्षमता को पहचान कर उसके अनुरूप कार्य करने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Tarot Card Rashifal: निवेश में जल्दबाजी करने से बचें, नए रिश्तों में रखें सावधानी
कन्या राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: अचानक से परिवार में कुछ मेहमानों के आने से हलचल हो सकती है. जिसके चलते पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ सकती है. पैसों के मामले में जोखिम लेने से बचें. किसी की बातों में आकर बिना जानकारी लिए धन निवेश करें. बात-बात पर परिवार के किसी सदस्य पर तानाकशी ना करें. अपनी क्षमता को पहचाने. दूसरे की कार्यों पर शक ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

तकनीकी और मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है. जिसके चलते ओवरटाइम करने की स्थिति बन सकती है. व्यवसाय में साझेदार की किसी बात को लेकर संदेह होने से कुछ कार्यों को टाला जा सकता है. इस समय साझेदारी से बात को स्पष्ट रूप समझने का प्रयास करेंगे. संभव है, कि यह केवल आपके मन का वहम है. कार्यस्थल पर किसी सहयोगी की कूटनीतिक चालों के चलते उच्च अधिकारी से डांट पड़ सकती है. सामने वाले की सच्चाई रखने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health:

बदलते मौसम में बाहर का खानपान बीमार कर सकता है. शुद्ध एवं सादा भोजन बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी पर विश्वास कर बिना लिखा -पढ़ी के उधार ना दें. बाद में पैसा वापस मिलने में दिक्कत आ सकती है. 

रिश्ते/Relationship:

रिश्ते में ज्यादा औपचारिकता की बजाय सहज व्यवहार अच्छा रहेगा. नए रिश्तों पर तुरंत विश्वास ना करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Aaj Ka Rashifal, Kanya Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com