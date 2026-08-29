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Taurus Tarot Card Rashifal: परिवार में बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें

Taurus Tarot Card Horoscope 29 August:The Tower की ऊर्जा आ रहे जोखिमों को नजरअंदाज न करने की कोशिश,किसी की गलत मनमानी को लेकर प्रतिक्रिया न देना नुकसानदायक और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: परिवार में बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
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Taurus Tarot Card Horoscope 29 August Vrashbh Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी सदस्य की मनमानी के चलते सभी लोग परेशान हो सकते है. इस स्थिति में सामने वाले की गलत हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया न देना समस्या को और बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. किसी बाहरी व्यक्ति का बार-बार कार्यों में दखल देना परेशानी कर सकता है. पारिवारिक मामलों में आपसी बातचीत से रिश्ते मजबूत बनाए.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर काफी गड़बड़ियां हो रही है. इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना बेहतर होगा. व्यवसाय में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी कार्य में आ रहे जोखिम को नजरअंदाज नहीं करें. नुकसान होने की संभावना  बन सकती है. कार्यस्थल पर सहयोगियों की मदद से अपने टारगेट को पूरा करें. व्यर्थ की बातें कर समय बर्बाद ना करें. अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक लाएं. इसका असर आपके कार्यों की सफलता पर पड़ता नजर आएगा. 

स्वास्थ्य/Health:

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. बार-बार हो रही किसी समस्या को टालना बेहतर नहीं है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी के साथ पैसे का लेनदेन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. ऑनलाइन पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship:

विवाहोत्तर संबंधों से परेशानी हो सकती है. इससे परिवार का माहौल खराब हो सकता है.

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