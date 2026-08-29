विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ सकते हैं मतभेद , बातचीत से निकलेगा हल

Scorpio Tarot Card Rashifal: कार्य में गड़बड़ी के चलते इंक्वारी, मन को शांत रखने का प्रयास, व्यवहार और व्यक्तित्व में नकारात्मकता लाने से बचाव.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ सकते हैं मतभेद , बातचीत से निकलेगा हल
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: मन को शांत रखने का प्रयास करें. पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर हो रहे तनाव के चलते रिश्तो में कड़वाहट बढ़ सकती है. परिवार की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करेंगे. बच्चों के व्यवहार में आया परिवर्तन संतोष देगा. किसी पारिवारिक मामले में सभी सदस्यों की राय में वैचारिक मतभेद होने के कारण सही निर्णय लेने में सुविधा हो सकती है. जीवनसाथी के उच्च शिक्षा अध्ययन की बात पर सहमति दे सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों के कार्यों में गड़बड़ी होने से इंक्वायरी हो सकती है. इस समय सभी दस्तावेजों और कागजों की अच्छे से जांच पड़ताल की जा सकती है. ऐसी स्थिति में  धैर्य और संयम बनाए रखें. सामने आई स्थिति के चलते अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में नकारात्मकता ना लाएं. गलत ना होने पर खुद को दोषी न माने. समय के अनुकूल होने पर स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे. 

स्वास्थ्य/Health:

सिरदर्द और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. स्क्रीन पर कार्य करते समय बीच-बीच में ब्रेक लेना बेहतर रहेगा. ठंडे पानी के छीटों से आंखों को राहत मिलेगी. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

अनावश्यक खर्चों के चलते परिवार का बजट बिगाड़ सकता है. बजट में कमी या ज्यादा की संभावना बनाकर रखें. 

रिश्ते/Relationship:

अविवाहित लोगों के लिए अच्छा विवाह प्रस्ताव आ सकता है. अतीत के रिश्ते की याद  मन को परेशान करेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Scorpio Aaj Ka Rashifal, Vrashchik Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com