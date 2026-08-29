Sagittarius Tarot Card Rashifal: नई परियोजना से मिलेगा लाभ, टीम के साथ तालमेल रखना जरूरी

Sagittarius Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आलस और अहंकार से दूर रहे. किसी के साथ बदतमीजी का व्यवहार ना करें. अपने उलझे हुए कार्यों को व्यवस्थित करें. दोस्तों के साथ बेवजह घूमने फिरने में समय और पैसा बर्बाद ना करें. निजी कार्यों को लेकर व्यवसायिक यात्रा को स्थगित कर सकते हैं. बच्चों के गतिविधियों में शामिल हो उन्हें प्रोत्साहित करें. जिससे उनके आत्मविश्वास और मनोबल में सकारात्मक वृद्धि होगी. संतान की समस्याओं को सुने और उनके हल निकालने का प्रयास करें. किसी भी स्थिति में अपने परिवार का साथ ना छोड़े.



व्यवसायिक/ Professional:

किसी महत्वकांक्षी परियोजना पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होने से उत्साहित हो सकते हैं. योजना की सफलता आपके करियर में काफी लाभदायक प्रतिफल लेकर आएगी. इस बात का विश्वास मन में बना हुआ है. बेहतर टीम के साथ अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे. सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ व्यवहार बेहतर रखें. यदि किसी कार्य में किसी की गलती के चलते रुकावट आ रही है, तो उसे डांटने की बजाय उस समस्या का हल निकालना लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.



स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा प्रदूषण या भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचे. संवेदनशील होने के कारण एलर्जी होने की संभावना हो सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

उधार दिया गया पैसा वापस प्राप्त होने से राहत मिलेगी. अनावश्यक खर्चो को सीमित करें.

रिश्ते/Relationship:

परिवार के साथ कहीं डिनर या मूवी का कार्यक्रम बन सकता है. साथ बिताया गया समय रिश्तो में मजबूती लाएगा.