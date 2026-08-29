Pisces Tarot Card Rashifal: नए विचारों पर काम करने का मिलेगा मौका, फैसलों में ना करें जल्दबाजी

Pisces Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकता है. परिवार के किसी पुराने मामले पर विचार कर सकते है. संवेदनशील मामला होने के कारण सभी की राय जरूर शामिल करें. किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में अनुमान लगाने के जगह वास्तविक जानकारी को महत्व दें. इसे सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी.

व्यवसायिक/ Professional:

कला, अभिनय और लेखन से जुड़े लोगों को कुछ नए विचारों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. कार्यस्थल पर गलतफहमी या भ्रम की स्थिति बनने पर तुरंत कोई निर्णय न लें. पहले स्थिति का अवलोकन करें, उसके बाद ही किसी निर्णय को लेने का प्रयास करें. सभी आवश्यक बातें स्पष्ट रूप से सुने और समझे. नौकरी पेशा लोग किसी योजना की अधूरी जानकारी के आधार पर कार्य शुरू न करें. पहले उस योजना की सही जानकारी प्राप्त करें और फिर आगे बढ़े.



स्वास्थ्य/Health:

पेट से जुड़ी समस्याएं बार-बार परेशान कर सकते हैं. बाहर के खान-पान और अनियमित दिनचर्या में बदलाव लाए.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों के मामले में कुछ उलझने हो सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते/Relationship:

किसी भी कार्य में बेईमानी रिश्तो में तनाव ला सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत फैसला करने की जगह कुछ समय लें.