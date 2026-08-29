Libra Tarot Card Rashifal: नए प्रोजेक्ट से बढ़ेगा काम, पैसों के लेनदेन में सावधानी रखना जरुरी

Libra Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: पैसे और समय का महत्व समझे. उनका सही उपयोग करें. परिवार के लोगों की जरूरतों को पूरी करने का प्रयास करें. किसी की अपेक्षाओं को इतना ना बढ़ावा दें, कि उससे तनाव बढ़ जाए. बिना अपनी क्षमता जाने किसी से कोई बड़ा वादा न करें. बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें. किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से गलतफहमी के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने की सूचना प्राप्त हो सकती है प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं. व्यवसाय में साझेदार की सूझबूझ से बड़े अनुबंधों को समय पर पूरा कर मार्केट में अपनी साख मजबूत करेंगे. इस उपलब्धि के लिए साझेदार के साथ सभी कर्मचारियों और सहयोगियों के कार्यों की सराहना कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर लोगों को प्रोत्साहित करना, उनके विचारों में सकारात्मक बढ़ा सकता है. इस बात का विशेष ध्यान रखें. प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. यदि कुछ बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं. तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य/Health:

बारिश में भीगने के कारण त्वचा में संक्रमण हो सकता है. संवेदनशील त्वचा होने के कारण, घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी करीबी को दिया गया पैसा समय पर न मिलने से चिंता होंगे. करीबी रिश्ता होने के कारण पैसा मांगने में संकोच हो सकता है.

रिश्ते/Relationship:

पुरानी बातों का दोहराव ना करें. भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर रखें.