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Leo Tarot Card Rashifal: परिवार की बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, भावनाओं में बहकर न लें निर्णय

Leo Tarot Card Horoscope 29 August: The Moon की ऊर्जा निर्णय लेते समय सूझबूझ और समझदारी से कार्य, टारगेट पूरा करने के दवाब से तनाव और दूसरों की बातों में आकर खुद पर संदेह न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: परिवार की बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, भावनाओं में बहकर न लें निर्णय
सिंह राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: पैसों से जुड़ी कुछ योजनाओं पर जल्द ही कार्य शुरू कर सकते हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियां का कारण व्यस्तता बढ़ सकती है. भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बचें. किसी बड़े निर्णय को लेते समय परिवार के सभी सदस्यों की राय अवश्य लें. सभी पर अपनी मर्जी डालने का प्रयास न करें. जीवनसाथी के किसी कार्य में हस्तक्षेप कर बदलाव न करें. इससे कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है. पहले से तय जरूरी कामों को प्राथमिकता दें. 

व्यवसायिक/ Professional:

अपने सूझबूझ और सही फैसलों से व्यवसाय के विस्तार में सफलता हासिल हो सकती है. कार्य स्थल पर सभी सहयोगियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. टारगेट पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है. इस समय अपने कार्यों को लेकर सजग रहे. दूसरों पर निर्भरता कम करें. दूसरों की बातों में आकर खुद पर संदेह न करें. अपने आत्मविश्वास मनोबल को मजबूत बनाएं. सामने स्थिति कैसी भी हो, उसका सामना पूरी मजबूती से करें.


स्वास्थ्य/Health:

मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इस समय योगा,मेडिटेशन और दूसरी गतिविधियों के लिए समय निकाल तनाव को कम करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

परिवार के सदस्यों के साथ खरीदारी कर सकते हैं. खरीदारी के सामानों का बिल संभाल कर रखें. 

रिश्ते/Relationship:

कार्य को करते समय आलस या लापरवाही ना करें. इससे समय पर पूरा न कर पाने के कारण परेशानी हो सकती है.

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