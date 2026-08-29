Gemini Tarot Card Rashifal: संपत्ति में मिल सकता है लाभ, विवादों से रहें दूर

Gemini Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: परिवार की महिलाओं की कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच के चलते व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है. परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग आपसी रिश्तों को मजबूत बनाएगा. बच्चों को सही संस्कार और सभी का सहयोग करने की शिक्षा दे सकते हैं. परिवार के साथ यात्रा की तैयारी करेंगे. नए घर को खरीदने की योजना पर सभी से बातचीत हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional:

संपत्ति की खरीद फ़रोख्त करने वाले लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है. लेकिन साथ ही कुछ मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता भी पड़ सकती है. किसी राजनीतिक व्यक्ति से उलझना परेशानी में डाल सकता है. सामने वाला अपने पद का दुरुपयोग कर आपके कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास कर सकता है. इस समय समझदारी और सूझबूझ से इस मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य/Health:

किसी मित्र की बीमारी के चलते स्वयं को संक्रमण होने का खतरा नजर आ रहा है. इस समय मास्क जरूर लगाकर रखें और साथ ही पर्याप्त आराम ले.

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं. किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ले.

रिश्ते/Relationship:

प्रेम संबंध में प्रिय की मनमानी चिढ़ा सकती है. छोटी-छोटी बातों पर सामने वाले का गुस्सा करना परेशान कर देगा.