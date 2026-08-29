Capricorn Tarot Card Rashifal: परिवार में आएगी खुशहाली, पुराने मतभेद होंगे दूर

Capricorn Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: संतान की तरक्की से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आमदनी बढ़ाने के नए विकल्प सामने आ सकते हैं. लंबे तनाव के बाद स्थितियां अब सामान्य हो सकती है. भविष्य की योजनाओं को लेकर जीवनसाथी के बातचीत हो सकती है. पुराने मतभेद दूर हो सकते है. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत को लेकर चिंता हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional:

नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण हो सकता है. जल्दबाजी में कार्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय न लें. किसी पुराने कार्य को सफलता लोगों को प्रभावित कर सकती है. पूर्व में किये गए प्रयासों के अच्छे प्रतिफल मिल सकते है. शोध, शिक्षा और साहित्य से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. किसी कार्य को लेकर सामने वाले को बड़ी उम्मीदें न दे. किसी युवा सहयोगी की बातों को लेकर चिंतित हो सकते है. सामने वाले को व्यवहार में बदलाव लाने की सलाह दे सकते है.

स्वास्थ्य/Health:

सुबह की सैर और हल्के-फुल्के व्यायाम नियमित दिनचर्या में शामिल करें. इससे जीवन में सकारात्मकता आएगी.

आर्थिक स्थिति/Finance:

परिवार में पैसों के लेनदेन को लेकर तनाव हो सकता है. किसी कार्य के हिसाब-किताब में काफी गड़बड़ी हो सकती है.

रिश्ते/Relationship:

जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता लाने के लिए कीमती उपहार दे सकते हैं. सामने वाले को उसका महत्व समझाने का प्रयासकरेंगे.