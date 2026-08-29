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Cancer Tarot Card Rashifal: परेशानियां बढ़ें तो योजना बदलें, रिश्तों में धैर्य रखें

Cancer Tarot Card Horoscope 29 August: Strength की ऊर्जा परेशानियों में कदम पीछे न हटाने का प्रयास, समझदारी और सूझबूझ से स्थिति का सामना करने से राहत और जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे को लेकर तनाव की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: परेशानियां बढ़ें तो योजना बदलें, रिश्तों में धैर्य रखें
कर्क राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: कठिन परिस्थितियों के लगातार बने रहने के कारण परेशानी महसूस हो सकती है. इस समय कदम पीछे ना हटाए. समस्या का समाधान ढूंढ कर आगे बढ़े. जल्द ही परिस्थितियों आपके अनुकूल होने की संभावना नजर आ रही है. इस समय की गई मेहनत और निर्णय का अच्छा असर भविष्य में नजर आएगा. बच्चों के साथ उनकी छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करें उन्हें आत्मविश्वासी बनाने का प्रयास कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का तनाव कार्य स्थल पर लेकर ना आए. व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें. बार-बार प्राप्त हो रही असफलता को लेकर अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दे. योजना का पुनः अवलोकन करें, और गलतियों को समझने का प्रयास करें. सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक सोच और सही प्रयासों से किए गए कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी. इस बात का विश्वास बनाए रखें. कार्यस्थल पर अपना व्यवहार लचीला और मधुर बनाएं. अपने नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों की समस्याओं को सुने. अपनी क्षमता अनुसार उनका हल निकालने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य/Health:

खांसी जुकाम या सर्दी को हल्के में ना ले. बदलते मौसम में फ्लू की संभावना बढ़ रही है. ज्यादा तकलीफ होने पर चिकित्सक से सलाह लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी शेयर में लगाए पैसों  को लेकर ज्यादा चिंता ना करें. थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें. कई बार अच्छा मुनाफा मिलने का इंतजार करना पड़ता है. 

रिश्ते/Relationship:

किसी की अच्छाई का गलत फायदा ना उठाएं. इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

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