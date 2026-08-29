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Aries Tarot Card Rashifal: पुराने काम होंगे पूरे, धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी

Aries Tarot Card Horoscope 29 August: Page of swords की ऊर्जा शब्दों के चयन में सावधानी रखने, समय की अनुकूलता के अनुसार कार्य पूरा करने की योजना और आर्थिक मामलों में सही निर्णय लेने की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: पुराने काम होंगे पूरे, धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी
मेष राशि का टैरो राशिफल
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Aries Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: परिवार में छोटी-छोटी नकारात्मक बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व न दे. यदि किसी को आपसे शिकायत है, तो उसे दूर करने का प्रयास करें. किसी भी तरह की सौदेबाजी में जल्दबाजी न करें. किसी पुरानी महत्वाकांक्षा के पूरे होने की उम्मीद बन रही है. संपत्ति की खरीद फ़रोख्त के कार्य को अभी टालना बेहतर रहेगा. किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते है.

व्यवसायिक/ Professional:

पुराने कार्यों को पहले पूरा करें. नए कार्य की शुरुआत के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है. थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें. जल्दबाजी न करें. किसी बड़ी परियोजना में अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है. इस समय आ रहे अवसरों को प्राप्त करने के काफी मेहनत करना पड़ सकती है. किसी सहकर्मी से विवाह की बात कर सकते है. सामने वाले की बातों को लेकर ही गलतफहमी रिश्ते खराब कर सकती है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें. बिना बात के किसी के साथ बहस न करें और गाली गलौच से भी दूर रहें. 

स्वास्थ्य/Health:

किसी सर्वाजनिक स्थल पर जाने से संक्रमण हो सकता है. संक्रमण के चलते बुखार आ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/ Finance:

परिवार के हित में आर्थिक फैसले लें. ऐसा कोई कार्य न करें जहां पैसों की हानि हो.

रिश्ते/Relationship :

परिवार में किसी नए व्यक्ति के आने से बढ़ती गलतफहमियां रिश्ते खराब कर सकती है. रिश्ते में स्पष्टता बनाए रखें.

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