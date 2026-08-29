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Aquarius Tarot Card Rashifal: कारोबार में होगा लाभ, पुरानी गलतियां दोहराने से बचें

Aquarius Tarot Card Horoscope 29 August: Four of cups की ऊर्जा सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण अच्छे अवसरों से दूरी, बार-बार गलतियों का दोहराव न करने का सुझाव और किसी भी अवसर को प्राप्त करने के लिए जरूर से ज्यादा सोच विचार करना नुकसानदायक होने की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: कारोबार में होगा लाभ, पुरानी गलतियां दोहराने से बचें
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
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Aquarius Tarot Card Horoscope 29 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: परिवार की व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखने के लिए परिवार की बुजुर्ग महिला का सहयोग प्राप्त हो सकता है. नए घर को खरीदने की योजना पूरी हो सकती है. बच्चों की गलतियों पर नाराज होने की जगह, उन्हें समझाने का प्रयास करें. इससे उन्हें अपनी गलती समझना में मदद मिलेगी. जल्दबाजी में किसी योजना में धन निवेश न करें. अनुभवी व्यक्ति की सलाह विवाह में आ रही परेशानियों को सुलझाने में ले सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

इस समय कारोबार में अच्छे मुनाफे की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं. कार्यों को पूरी ईमानदारी और समझदारी से पूरा करें. पूर्व की गलतियों का दोहराव ना करें. किसी भी अवसर को प्राप्त करने के लिए जरूर से ज्यादा सोच विचार करना उस मौके को दूर कर सकता है. अपनी कमियों का रोना ना रोये. अच्छे मौकों को अपनी लापरवाहियों के चलते हाथ से जाने ना दे. समय पर सही निर्णय लेकर करियर में अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ जनों की मदद आ रही किसी दुविधा को सुलझाने में ले सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. यदि बार-बार कोई समस्या सामने आ रही है. तो उसका उचित इलाज करवाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

घर के लिए सजावटी सामान की खरीदारी करते समय व्यर्थ की चीज ना खरीदें. किसी से होड़ के चलते पैसों की बर्बादी ना करें. 

रिश्ते/Relationship:

मुझे रिश्तों में दूरी आ चुकी है. उन्हें सुधारने का एक प्रयास अवश्य करें.

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