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Scorpio Tarot Card: रुके काम होंगे पूरे, समझदारी और संयम दिलाएंगे सफलता

Scorpio Tarot Card Horoscope 28 June: The Emperor की ऊर्जा निर्णय लेने में दृढ़ता, व्यावसायिक कार्यों में समझदारी और सूझबूझ से सफलता प्राप्ति और परिवार में अपने जिम्मेदारियां का सफलतापूर्वक निर्वाह करने का सुझाव लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card: रुके काम होंगे पूरे, समझदारी और संयम दिलाएंगे सफलता
सही निर्णय और पारिवारिक सहयोग से सफलता की राह होगी आसान.

Scorpio Tarot Card Horoscope 28 June 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास, स्पष्ट निर्णय और कानूनी नियमों का पालन सफलता दिलाएगा. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचें और हर लेनदेन में सावधानी रखें. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें तथा रिश्तों में नम्रता और संयम बनाए रखने से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

व्यक्तिगत/Personal:  पिता या बड़े भाई से पारिवारिक मामलों में समाधान प्राप्त हो सकता है. संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ है. उसके पूरे होने की स्थिति बनती नजर आ रही है. इसलिए अपने प्रयासों कम न होने दें. परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं. अपने स्वभाव में कठोरता की जगह नम्रता लाने का प्रयास करें. परिवार के सदस्यों के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ाएं. छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत कर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं. अपने गुस्से और आवेश को पारिवारिक माहौल के बिगड़ने का कारण न बनने दे.

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में अपने निर्णय पर दृढ़ता दिखाने की कोशिश करें. कोई भी व्यावसायिक लेनदेन करते समय कागजी कार्रवाई अवश्य करें और हिसाब किताब की बारीकी से जांच करें. गैर कानूनी कार्यों में रुचि ना ले. कार्य क्षेत्र में दूसरों के मामलों में टांग न अड़ायें. यदि किसी सहयोगी की किसी बात से परेशान है. तो उससे खुलकर बातचीत करें. उसके खिलाफ गलत बातें कार्य क्षेत्र में ना करें. 

स्वास्थ्य/Health: तेज गर्मियों प्रदूषण की वजह से  त्वचा में संक्रमण हो सकता है. तेज धूप में निकलने से बचें. पर्याप्त पानी पिए. 

आर्थिक स्थिति/Finance: भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के चक्कर में अनावश्यक खर्च कर सकते हैं. जिससे बजट बिगाड़ सकता हैं. 

रिश्ते/Relationship: किसी व्यक्ति की गलत बातों में आकर परिवार में कलह कर सकते हैं. सामने वाले की सच्चाई सामने आने से शर्मिंदा होंगे .

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