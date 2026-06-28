Sagittarius Tarot Card: ननिहाल में मांगलिक आयोजन, पदोन्नति के योग, वरिष्ठ महिला का मिलेगा सहयोग

Sagittarius Tarot Card Horoscope 28 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: पुराने रिश्तों में फिर से अपनापन लौट सकता है और पारिवारिक माहौल को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सरकारी अड़चनें दूर होने, पदोन्नति और स्थानांतरण जैसे शुभ संकेत मिल सकते हैं. वरिष्ठों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा. आर्थिक मामलों में फिजूलखर्ची से बचें और स्वास्थ्य, विशेषकर माता की सेहत पर ध्यान दें. धैर्य और सकारात्मक सोच से रिश्तों और करियर दोनों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

व्यक्तिगत/Personal: कुछ पुराने लोगों से मुलाकात बचपन की यादों को ताजा कर सकती है. ननिहाल पक्ष में मांगलिक आयोजन होने से सभी परिजन उत्साहित होंगे. पारिवारिक जीवन में किसी एक व्यक्ति के खराब स्वभाव के चलते नकारात्मक वातावरण हो सकता है. सामने वाले की बातों को प्रतिक्रिया न देना मानसिक तनाव से दूर रखेगा. घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे.

व्यवसायिक/Professional: किसी सरकारी काम में आ रही अड़चनें समाप्त होती नजर आएंगी. सहयोगियों के साथ पुराने विवादों को खत्म करेंगे. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण प्राप्ति की संभावना बनती नजर आ रही है.नए आए उच्च अधिकारी का व्यक्तित्व और व्यवहार सभी पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. किसी वरिष्ठ महिला सहयोगी की मदद से किसी कार्य में आ रही दुविधा से बाहर निकल सकेंगे.

स्वास्थ्य/Health: माता के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण परेशान हो सकते है. उनके स्थान परिवर्तन पर विचार कर सकते है.

आर्थिक स्थिति/Finance: नानी या दादी से कोई पारंपरिक आभूषण प्राप्त हो सकता है. अनावश्यक खर्चो में कटौती करें.

रिश्ते/Relationship: पुराने मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्ते सुधारें. पुराने घावों को भुलाकर नई शुरुआत करें.