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Libra Tarot Card: व्यक्तिगत कार्यों को प्राथमिकता, आय के नए स्रोतों की प्राप्ति, मनचाही नौकरी की प्राप्ति

Libra Tarot Card Horoscope 28 June: Ace of pentacles की ऊर्जा आय के नए स्रोतों की प्राप्ति, आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि से कार्यों में अच्छी सफलता की प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के बारे में.

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Libra Tarot Card: व्यक्तिगत कार्यों को प्राथमिकता, आय के नए स्रोतों की प्राप्ति, मनचाही नौकरी की प्राप्ति
आर्थिक मजबूती और करियर में नए अवसर मिलकर सफलता की राह आसान बनाएंगे.

Libra Tarot Card Horoscope 28 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आर्थिक स्थिति में सुधार और आय के नए स्रोत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पदोन्नति और सम्मान मिलने के प्रबल योग हैं, लेकिन जल्दबाजी और निजी रिश्तों को काम पर हावी न होने दें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें. सकारात्मक सोच और धैर्य से अधिकांश कार्य आपके पक्ष में होते नजर आएंगे.

व्यक्तिगत/Personal: आर्थिक स्थिति में मजबूती आती नजर आ सकती है. आय के कुछ नए स्रोत प्राप्त होंगे. इस समय खुद पर भरोसा रखेंगे. तो  सभी प्रतिकूल हालात धीरे-धीरे आपके अनुकूल होते नजर आएंगे. व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन स्थापित करें. व्यक्तिगत कार्यों को व्यवसायिक व्यस्तता के चलते नजर अंदाज न करें. जीवन में जल्द ही संतान का सुख प्राप्त होता नजर आएगा. कुछ छोटी-मोटी इच्छाएं धीरे-धीरे पूरी हो सकती है. 

व्यवसायिक/Professional: इस समय कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा या अहम फैसला लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. सहयोगियों से आपको पूरा सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. कार्य क्षेत्र में अपने आत्मविश्वास से नए बने संपर्कों के साथ अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. जल्दी ही मनचाही नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की संभावना भी नजर आ रही है. कुछ रुके हुए कार्यों में धीमी गति नजर आ सकती है. जिसके चलते अपना लक्ष्य इन कार्यों को पूरा करने पर केंद्रित रखेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ बढ़ती नजदीकी को व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव न डालने दे.

स्वास्थ्य/Health: कुछ समय से कमर दर्द की शिकायत रह सकती है. सुबह के समय योग या हल्के-फुल्के व्यायाम करने से काफी आराम प्राप्त होगा. जो लोग किसी विशेष खानपान पर हैं. उन्हें सकारात्मक नतीजे नजर आएंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: गलतफहमी के कारण दर्ज किसी आपराधिक मुकदमे से बाहर आने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ सकता है. किसी के साथ पैसों का लेनदेन ना करें. 

रिश्ते/Relationship: नए प्रेम संबंध की शुरुआत मन को उत्साहित कर देगी. जीवन में सकारात्मकता बढ़ती नजर आएगी.

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