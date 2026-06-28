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Leo Tarot Card: धन लाभ के योग, करियर में नए अवसर और वरिष्ठों का मिलेगा मार्गदर्शन

Leo Tarot Card Horoscope 28 June: The Hanged Man की ऊर्जा वरिष्ठ लोगों के सहयोग से जीवन में सकारात्मक बदलाव और उन्नति व्यवसाय विस्तार से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card: धन लाभ के योग, करियर में नए अवसर और वरिष्ठों का मिलेगा मार्गदर्शन
धैर्य, सही मार्गदर्शन और नए अवसरों के साथ सफलता की राह होगी और भी मजबूत.

Leo Tarot Card Horoscope 28 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal: धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों के बीच आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार के वरिष्ठों की सलाह और धैर्यपूर्ण व्यवहार आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर, उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन और सकारात्मक बदलाव सफलता की राह खोल सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और रिश्तों में प्रेम के साथ जिम्मेदारियों का भी संतुलन बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: कहीं से धन लाभ होने की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है.अपने व्यवहार में स्थिरता और धैर्य बनाए रखें. घर के वरिष्ठ लोगों की बातों को अनसुना करना नुकसानदायक हो सकता है. घर की देखरेख और साज-सज्जा से जुड़े कार्यों में परिजनों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. अचानक से कुछ मेहमानों के आगमन से व्यवस्थित जीवन में हलचल हो सकती है. इस समय खर्च भी बढ़ते नजर आएंगे. बच्चों के स्वभाव में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की आदत को विकसित कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: नए स्थान पर नए व्यवसाय की शुरुआत में व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं. जो लाभदायक रहेंगे. निर्माण के साथ वस्तु की गुणवत्ता पर भी ध्यान अवश्य दें. प्रोफेशनल स्टडी के लिए कोशिश कर रहे विद्यार्थियों को उनके मनचाहे संस्थान में दाखिला मिल सकता है. व्यवसाय विस्तार से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से कार्य करें. नौकरी या व्यवसाय में अपना लक्ष्य हासिल करने में उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है. कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव कार्यों की सफलता अच्छा प्रभाव डाला जा सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगियों को समय-समय पर नियमित जांच करवाते रहना चाहिए. किसी की बातों में आकर वैकल्पिक साधनों का उपयोग ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अचानक से कुछ खर्च ऐसे आ सकते हैं.जिनमें कटौती करना संभव नहीं होगा. ऐसी स्थिति में अनावश्यक खर्चे न करें. 

रिश्ते/Relationship: जीवनसाथी के साथ मधुर समय बताने के लिए कहीं भ्रमण की योजना बना सकते हैं. प्रेम प्रसंग का असर अपने परिवार, पढ़ाई और कैरियर पर न पड़ने दें.

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