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Gemini Tarot Card: बड़े सपने होंगे साकार, कार्यक्षेत्र में धैर्य और सही निर्णय दिलाएंगे सफलता

Gemini Tarot Card Horoscope 28 June: Nine of pentacles की ऊर्जा किसी सपने और महत्वाकांक्षा के पूरे होने से उत्साहित, जीवन में लोगों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने का सुझाव लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Gemini Tarot Card: बड़े सपने होंगे साकार, कार्यक्षेत्र में धैर्य और सही निर्णय दिलाएंगे सफलता
धैर्य और आत्मविश्वास से सफलता के रास्ते होंगे आसान.

Gemini Tarot Card Horoscope 28 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: लंबे समय से देखा गया कोई सपना साकार होने की दिशा में बढ़ सकता है और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में धैर्य, सूझबूझ और सही निर्णय लेने की क्षमता आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालेगी. साझेदारी और पुराने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास लाभदायक रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, वहीं स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियों से भी राहत मिल सकती है. परिवार और मित्रों के साथ मधुर संबंध दिन को सुखद बनाएंगे.

व्यक्तिगत/Personal: अपने किसी बड़े सपने को साकार होता हुआ देखेंगे. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है. इस समय घर को व्यवस्थित करने में परिवार के सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा. इस बात का ध्यान रखें कि आलस और तनाव कार्यों में बाधा डाल सकते हैं.अपने बोलचाल का लहजा नरम रखें. गलत शब्दों का इस्तेमाल. आपकी छवि बिगाड़ सकता है और साथ ही रिश्ते भी खराब हो सकते हैं. किसी पुरानी कड़वाहट को जीवन से दूर होता हुआ महसूस करेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: इस समय व्यवसाय से जुड़ी हर गतिविधि पर ध्यान दें. किसी भी स्थिति या व्यक्ति पर संदेह होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दें .कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की लापरवाही से कुछ पुराने संपर्कों से रिश्ते खराब हो सकते हैं. इस समय आप उन संपर्कों से अपना रिश्तो को पुनः सही करने का प्रयास करें. धैर्य और संयम से मुश्किल समय में अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखें. साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में आपसी सामंजस्य  बनाना आवश्यक है. किसी की बातों को अपने निर्णय पर हावी न होने दे. निर्णय लेते समय खुद को मजबूत बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health: पुरानी स्वास्थ्य समस्या से बाहर निकाल सकते हैं. इस समय राहत महसूस करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पूर्व में खरीदे गए शेयर्स से अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद नजर आ रही है. घर की सजावट पर काफी पैसा खर्च हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship: दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.परिवार में किसी सदस्य के विवाह के लिए बातचीत हो सकती है.

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