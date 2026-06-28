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Capricorn Tarot Card: मेहनत दिलाएगी नए अवसर, समझदारी से सुलझेंगे पारिवारिक मामले

Capricorn Tarot Card Horoscope 28 June: The Moon की ऊर्जा जीवन में परेशानियों का डटकर मुकाबला करने, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने की सलाह लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मकर राशि वाले जातकों के बारे में.

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Capricorn Tarot Card: मेहनत दिलाएगी नए अवसर, समझदारी से सुलझेंगे पारिवारिक मामले
धैर्य, मेहनत और सही फैसले भविष्य को मजबूत बनाने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

Capricorn Tarot Card Horoscope 28 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal: वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत और गोपनीयता बनाए रखना नए अवसरों के द्वार खोल सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें और विशेषज्ञ की सलाह लेने से लाभ मिलेगा. मानसिक तनाव से बचते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार के सहयोग और आपसी संवाद से रिश्तों में मधुरता और समस्याओं का समाधान संभव होगा.

व्यक्तिगत/Personal: जीवनसाथी के शक्की स्वभाव और अमर्यादित भाषा के चलते उससे अलग होने पर विचार कर सकते है. यह स्थिति काफी परेशानीदायक हो सकती है. संतान की गतिविधियों और संगत पर नजर बनाए रखें. किसी बड़े बुजुर्ग से छोटा-मोटा उपहार प्राप्त हो सकता है. परिवार में खुशनुमा और गर्म जोशी भरा माहौल नजर आएगा. किसी को सुधारने की कोशिश ना करना मानसिक तनाव से दूर रखेगी. 

व्यवसायिक/Professional: अपने कार्य को पूरी लगन से करें. इस समय किए गए कार्यों की सफलता आगे अच्छे अवसर की प्राप्ति का कारण बन सकती है. कार्य क्षेत्र में विस्तार या बदलाव से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं. अपनी कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं को किसी के साथ साझा ना करें. व्यवसाय में किसी योजना पर धन निवेश करने से पूर्व आर्थिक सलाहकार की मदद देना ना भूले. इससे आर्थिक हानि होने की संभावना कम रहेगी. 

स्वास्थ्य/Health: मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता के चलते स्वास्थ्य समस्या में उत्पन्न हो सकती हैं. रक्तचाप की कमी शरीर में कमजोरी ला सकती है . 

आर्थिक स्थिति/Finance: पूर्व में दिए गए उधार के वापसी की उम्मीद नजर आ रही है. संतान के भविष्य के लिए कुछ योजना में धन निवेश पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: किसी भी पारिवारिक समस्या का हाल परिजनों के साथ मिलकर ढूंढने में जल्दी सफलता प्राप्त होगी. इससे रिश्तों में मधुरता भी बढ़ेगी.

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