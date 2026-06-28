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Aries Tarot Card: विरोधियों से सतर्क रहें, नए कारोबार में सफलता के योग, सही फैसले दिलाएंगे लाभ

Aries Tarot Card Horoscope 28 June: The Hermit की ऊर्जा समय अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करने, गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें, अपने निर्णय लेते समय दूसरे के विचारों से प्रभावित न होने की बात कर सकती है. आईए देखते हैं, मेष राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aries Tarot Card: विरोधियों से सतर्क रहें, नए कारोबार में सफलता के योग, सही फैसले दिलाएंगे लाभ
सोच-समझकर लिया गया हर फैसला बनेगा सफलता की कुंजी.

Aries Tarot Card Horoscope 28 June 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, करीबी लोगों की ईर्ष्या और विरोधियों की चालों से सतर्क रहना जरूरी होगा. कारोबार में सोच-समझकर लिए गए फैसले सफलता दिला सकते हैं और नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और रिश्तों में संयम व मर्यादा बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: यदि किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए है. तो उसकी गतिविधियों में अपना योगदान जरूर दें. परिजनों के साथ किसी मनोरंजक यात्रा की तैयारी कर सकते है. इससे सभी परिजन और बच्चों में उत्साह वृद्धि हो सकती है. अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों से सावधान रहे दिखावे की प्रति से बचें.परिवार के किसी व्यक्ति की जलन के चलते आपको कुछ नुकसान हो सकता है. इस समय धैर्य और संयम से स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: कारोबार में कुछ प्रतिद्वंदियों की गलत मंशा के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित होंगे. और आगे तरक्की के अच्छे अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे. अगर कोई नए व्यवसाय को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. तो समय अनुकूल है. आपके द्वारा किए गए कार्य अच्छे प्रतिफल लेकर आएंगे. नौकरी में आपके अधीनस्थ  कार्य कर रहे किसी कर्मचारी की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है. इस समय सामने वाले पर गुस्सा करने की जगह उस परेशानी का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health: इस समय स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. तनाव वाली परिस्थितियों से बचें. और दिनचर्या में हल्के-फुल्के व्यायाम शामिल करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक निवेश से जुड़े कामों में सावधानी रखें. दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची ना करें. 

रिश्ते/Relationship: घर में सुख शांति बाद माहौल रहेगा. कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें.

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